El PP reclama mantener el deber de comunicar protestas, multas por grabar a policías y que no hagan de 'taxistas'

El futuro de la Ley de Seguridad Ciudadana está en el aire. Tras más de un año encallada en el Congreso de los Diputados, la propuesta de reforma del PNV se ha desbloqueado con el acuerdo entre PSOE y UP, que ya han presentado sus enmiendas. A partir de aquí, se abren dos posibles escenarios. Por un lado, la derogación de los aspectos más "extremos" de la conocida 'ley mordaza' que plantea el Gobierno de coalición. Por otro, la oposición frontal PP, que defiende la norma aprobada por Rajoy. Los planes de socialistas y morados para rebajarla también han provocado duras críticas de las Fuerzas de Seguridad, que consideran que los cambios propuestos por el Ejecutivo van a dejarles "desprotegidos" y planean movilizaciones, a las que se sumarán los populares.

No obstante, consciente de que la verdadera batalla se librará en el parlamento, el principal partido de la oposición ha presentado un amplio paquete de enmiendas para intentar evitar que PSOE, UP y PNV se salgan con la suya:

Los agentes no son "taxistas"

Con otras palabras, el Grupo Popular recoge el guante lanzado por lo sindicatos policiales contra el articulo que propone el PNV para que los agentes devuelvan a la persona trasladada a comisaría para ser identificada al mismo lugar donde no pudiera ser identificada inicialmente. De acuerdo con esa enmienda del PP, el proceso policial finalizará en comisaría y no será necesario que un coche patrulla traslade al detenido a ningún sitio.

Los 'cacheos' con desnudo integral

Los registros corporales también han ensanchado las diferencias entre las enmiendas del PP y la propuesta del PNV. Este último sugiere que los registros corporales fuera de las "dependencias judiciales" no dejen "a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes". Por contra, la enmienda del PP avala este tipo de registros siempre que se efectúen "en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros".

Las manifestaciones deben ser comunicadas

El partido de Pablo Casado refrenda el artículo 21.2 de la Constitución que señala que "en los casos de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad", a diferencia de la postura expuesta del PNV, que permite las manifestaciones "espontáneas y pacíficas" se realicen sin comunicación previa a las autoridades.

Sacar fotos a policías sigue siendo una infracción grave

Los de Génova también propondrán respetar la categoría de infracción grave, según el texto, al "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. Así, enmienda la propuesta del PNV, que aboga por suprimir dicho artículo, y lo planteado por PSOE y UP, que han acordado que la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no constituya una infracción, puntualizando que los agentes afectados puedan denunciar cuando las imágenes generen un "peligro" para ellos, su familia o para las instalaciones a las que pertenecen.

Más infracciones graves según el PP

Asimismo, la formación también dedica un alud de enmiendas a otras infracciones que desea que continúen siendo consideradas 'graves' y a las que el PNV quiere suavizar su 'status'. Entre las más destacadas figuran "el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito", "la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción pena" o " la perturbación de la seguridad ciudadana en oficios religiosos cuando no sean constitutivas de infracción penal".

Otros 'puntos calientes' que podrían enmendar

La reducción del tiempo de detención de 6 a 2 horas, el fin de las pelotas de goma como elemento disuasorio de los antidisturbios o el cambio en la cuantía de las multas, son otros aspectos que los partidos del Gobierno de coalición han pactado reformar por considerarlos "extremos" y "lesivos" para la ciudadanía. Esas propuestas también han despertado el malestar de policías y guardias civiles, por lo que el líder del PP, que se reunió con sindicatos y asociaciones esta semana, les ha prometido que llevará al Tribunal Constitucional toda propuesta que desproteja al colectivo y que no descarta presentar nuevas enmiendas.