Las comunidades desdeñan el nuevo semáforo y exigen a Sanidad un "soporte nacional" para pedir el pasaporte Covid

Las comunidades ya saben que tienen competencias para cerrar locales y reducir aforos, y ahora reclaman al Gobierno que les facilite el procedimiento para poder exigir el 'pasaporte Covid' sin arriesgarse a que un Tribunal Superior de Justicia se lo impida. Esta es, en términos generales, la posición mayoritaria que se registró este martes en la reunión entre el Ministerio y las comunidades, que terminó sin la aprobación del nuevo 'semáforo' que propone el departamento de Carolina Darias y con una mayoría de autonomías a favor de que el Ejecutivo les dé un "soporte nacional" que garantice que pueden pedir el 'pasaporte Covid' para acceder a lugares públicos.

Según varias fuentes autonómicas consultadas por 20minutos, este fue el criterio mayoritario, de manera que pasó a un segundo plano el nuevo semáforo Covid -más permisivo con el número de contagios y que pone el foco en indicadores como la hospitalización y en medidas como la ventilación-. Era la primera vez que la Comisión de Salud Pública iba a revisar este nuevo documento elaborado por el Ministerio, pero no hubo consenso entre los directores generales de Salud Pública y, por tanto, no se llegó a votar.

Al término de la Comisión de Salud Pública, Sanidad informó de que "la Ponencia de Alertas [la autora del borrador] sigue trabajando junto a las comunidades autónomas" en el conocido ‘semáforo’.

En la nota del Ministerio se apuntaba también que "se recogieron impresiones y propuestas de las comunidades". Entre ellas destacó la petición mayoritaria de que el Gobierno cree un mecanismo a nivel estatal que no deje en manos de los jueces de cada tribunal autonómico la decisión de si se pude utilizar el pasaporte Covid. La experiencia del verano pasado muestra que algunos tribunales superiores de Justicia permiten usar este documento y otros no, por lo que las autonomías reclaman de manera mayoritaria un mecanismo común al Gobierno central para estar seguros de que pueden poner en práctica la medida que ahora ven como la más adecuada.

En realidad, las dos estrategias -el semáforo y el pasaporte Covid- tienen que ver con la vacunación. La propuesta de Sanidad para ser más permisivos con los contagios y controlar más la tendencia de ingresos en el hospital y en las UCI bebe de la constatación de que la vacuna, si bien no evita al 100% los contagios, sí reduce en buena medida la posibilidad de enfermar de gravedad.

Convivir con el virus

Precisamente este es uno de los argumentos que, a su vez, emplea una de las comunidades para pedir un marco legal estatal para el 'pasaporte Covid' al Gobierno. Con la elevada cobertura de vacunación que hay en España ya no se trata de aplicar restricciones "clásicas" y generales para toda la población, sino de establecer mecanismos para poder "convivir" con el virus de la mejor manera, y una de ellas es asegurar que a los lugares públicos acceden solo personas que están vacunadas.

Por otra parte, fuentes autonómicas recuerdan que las competencias sobre horarios o aforos son de las comunidades y que pueden decretarlas cuando lo consideren oportuno, sin necesidad de que exista un nuevo semáforo que no contempla más que recomendaciones. Lo que necesitan ahora, insisten, es poder exigir el 'pasaporte Covid' sin arriesgarse a que un tribunal se lo tire por tierra, y eso solo se puede hacer con la legislación nacional que, tal y como se vio este martes, ya reclama una mayoría de gobiernos autonómicos.

Horas antes de la reunión, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, declaró que "no tiene ningún sentido" aprobar un nuevo 'semáforo', con recomendaciones que el gobierno madrileño siempre ha sido reticente a cumplir porque, según Ruiz Escudero, "no ha tenido ninguna una visión de la realidad de dónde se mide el pulso de la pandemia". "Realmente no creo que vaya a generar más tranquilidad ni más estabilidad a la población por cambiar esas normas", añadió.

Desde un punto de vista distinto, en una comunidad donde sí se ve como un instrumento válido apuntan a que la nueva versión del 'semáforo' que ha planteado el Ministerio es "coherente con el grado de vacunación", que en España abarca ya al 79% de la población, un elevado porcentaje que hace que la situación sea muy distinta al colapso que se está viendo en otros países europeos. Eso sí, "siempre que las incidencias estén en los niveles medios en los que están", advierten.

Darias se ha negado hasta ahora

No es ni mucho menos la primera vez que Darias escucha peticiones en este sentido, pero hasta ahora habían sido más aisladas. Por ejemplo, el consejero de Sanidad de Murcia, Juan Pedro Pedreño, no ha cejado en su empeño y casi semana tras semana ha pedido un "marco legal" que "garantice" por pedir el pasaporte Covid en eventos multitudinarios, en los que participan muchas personas de 29 a 40 años, que son las menos vacunadas.

Sin embargo, a medida que aumentan los contagios, proliferan planes en otros comunidades, para pedirlo para acceder a hospitales como estudia Galicia o en bares, albergues y hostelería por municipios y de manera temporal, como apuntó este martes Castilla y León. En los últimos días también País Vasco, Navarra o Cataluña se han manifestado en este sentido.

Tampoco es ningún secreto que hasta ahora la ministra se ha negado a legislar para dar al 'pasaporte Covid' un uno distinto que el que tenía originalmente, es decir, facilitar los viajes entre los países de la UE. Hasta ahora, el Gobierno central ha zanjado la cuestión pasándole la responsabilidad a las comunidades, que deben acudir a los tribunales para que avalen el uso del pasaporte. La petición para modificar el sistema es ahora mayoritaria entre las autonomías, por lo que habrá que ver si llega a tratarse en el Consejo Interterritorial de Sanidad. No será este miércoles, porque Sanidad no ha convocado la reunión entre la ministra y los consejeros.

Por su parte, el CIS pregunta en su último sondeo, publicado este martes, sobre la exigencia del "pasaporte de vacunación Covid" como una de las medidas contra la pandemia y el 82,9% de los encuestados se muestra a favor.