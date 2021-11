A juicio por matricular a sus hijos en Portugal y no en España para 'huir' de la pandemia: ''Ellos están a gusto''

El juicio contra los padres de dos hermanos del occidente asturiano que no fueron a clase de forma continuada por temores relacionados con la COVID-19 se ha celebrado este viernes. Los padres, en declaraciones a los medios de comunicación, lamentan que se les esté intentando "castigar" por una razón que no atisban a comprender. El fiscal pide once meses de prisión para cada uno por un delito de abandono de familia y otro de desobediencia grave.

En declaraciones a los medios de comunicación, los padres han aclarado que lo único que hicieron en su día fue matricular a sus hijos en el país vecino de Portugal. "Nuestro planteamiento en pandemia fue solicitar otro tipo de escolarización, en este caso domiciliaria, que es legal en muchos países de Europa", han explicado.

Así, alegan que sus hijos están escolarizados en el sistema oficial portugués con sus respectivos controles. Lamentan que en un país como España pueda considerarse "criminal" hacer algo así.

La madre de los niños ha insistido en que su prioridad siempre ha sido preservar la salud de los niños. "Están a gusto, están educados", ha insistido.