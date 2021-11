Los epidemiólogos advierten de que la lucha contra la covid-19 no consiste solo en llegar a la inmunidad de grupo

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido de que fiar toda la estrategia para controlar la covid-19 a la consecución de la inmunidad de grupo es "insuficiente" y ha alertado de que la relajación de las medidas no farmacológicas como el uso de la mascarilla, la distancia, la ventilación de espacios cerrados o el lavado frecuente de manos podrían dificultar el control de la circulación del virus entre la población.

"Si la vacunación conlleva la relajación de medidas preventivas, el efecto de la vacuna para frenar la transmisión puede perderse". Estas ideas fueron las principales conclusiones de la V Jornada sobre Vacunación que la SEE organizó este miércoles en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, y en la que participaron expertos como el doctor Luis Enjuanes, que está investigando una de las vacunas españolas contra la covid-19 en el Centro Nacional de Biotecnología, o la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

Tras recalcar en varias ocasiones el "logro histórico" que ha supuesto el desarrollo de las vacunas contra la covid-19 en apenas un año y el proceso de inmunización, los expertos también insistieron en que "la inmunización global está resultando desigual y es imprescindible aplicar estrategias que reduzcan la brecha de inequidad existente entre países para controlar la pandemia".

"Las estrategias de control basadas exclusivamente en la inmunidad de grupo no parecen apropiadas", trasladaron durante la jornada. En este sentido, la doctora Sierra apuntó que las medidas preventivas (mascarilla, distancia, ventilación, etc.) "siguen siendo necesarias para limitar la circulación del virus también entre las personas vacunadas", ya que se ha observado que personas completamente vacunadas que se infectan con la variante Delta pueden tener una carga viral similar a la de personas no vacunadas, si bien parece que la cargas virales disminuyen más rápidamente en las personas vacunadas, reza la SEE en un comunicado. Asimismo, Sierra defendió la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos vacunados para descartar posibles infectados de covid-19.

En España, el 78,9% de la población total ya cuenta con la pauta completa de la vacuna. Pero aún quedan unos cuatro millones de personas mayores de 12 años (edad a partir de la cual está autorizada actualmente) sin vacunar. Sobre este asunto siguen insistiendo las autoridades. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, realizó este miércoles un llamamiento a lo españoles que aún no se han vacunado para que lo hagan, ya que se repite "un patrón que se reitera": la mayoría de los ingresados por la covid no lo están.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que compareció junto a la ministra tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, afirmó que los ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por covid-19 están "mayoritariamente" sin vacunar. "Un comentario bastante generalizado entre los consejeros autonómicos ha sido lo llamativo que resulta que los ingresados en UCI mayoritariamente se corresponden con personas que deberían estar vacunadas", señaló.

Según los datos de algunas Comunidades, el porcentaje de personas no vacunadas hospitalizadas por covid-19 van desde el 100% de Murcia al 51% de la Comunidad de Madrid. En Cataluña ronda el 70%; en el País Vasco, el 90% y en Andalucía, el 60%. Estas cifras, no obstante, son fluctuantes y van cambiando cada semana. En toda España, según el informe de este miércoles del Ministerio, hay actualmente 1.903 personas hospitalizadas, 403 de ellas en una UCI. Y en las últimas 24 horas han ingresado 241 pacientes con coronavirus. "Se repite el alto porcentaje de personas ingresadas que no se han vacunado", comentó al respecto este miércoles la ministra.

Evolución de la incidencia acumulada. Carlos Gámez

En España, en menos de una semana la incidencia acumulada ha subido más de 10 puntos, situándose este miércoles en 62 casos por cada 100.000 habitantes. Por ahora, las autoridades han descartado tomar medidas pero han instado a los no vacunados a que se inmunicen para frenar el alza de casos. Por ahora, la situación dista de poner en riesgo de colapso el sistema hospitalario, pero las Comunidades sí se han mostrado dispuestas a tomar "medidas específicas" por ejemplo destinadas a las personas de entre 20 y 39 años, 20 y 39 años, que el sector de la población con menor porcentaje de vacunación.

En Alemania, así cómo sobre todo en los países del este de Europa, el aumento de los contagios ha llevado a llamar esta nueva ola de coronavirus como la de los no vacunados. Salvo en Alemania, la mayoría de países donde el coronavirus ha vuelto a causar estragos son los que registran menores tasas de vacunación.