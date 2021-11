Sanidad descarta tomar medidas pero pide a los no vacunados que se inmunicen para frenar el alza de casos

La evolución de la pandemia en España se encuentra en una "tendencia ligera de ascenso continuado" que este miércoles ha elevado la incidencia acumulada a 14 días a los 62 casos por 100.000 habitantes, cuatro puntos más que el lunes. Si no se revierte la tendencia, el dato podría llegar a los 70 el miércoles que viene, puesto que la incidencia a 7 días ya asciende a 35 casos por 100.000 habitantes. En este escenario, el Consejo Interterritorial de Sanidad ha vuelto a reunirse entre muestras de "preocupación" por parte de algunos consejeros pero sin intención de recuperar restricciones. De la reunión sí que ha salido un llamamiento claro para que las personas que todavía no se han vacunado acudan a inmunizarse, ya que la mayoría de las personas que ingresan por Covid no tienen la vacuna puesta.

"Este patrón se repite", ha dicho la ministra, Carolina Darias, al término de un Consejo Interterritorial que este miércoles ha presidido desde Asturias. Tanto ella como la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han indicado que "un comentario bastante generalizado" entre los consejeros es que la ocupación de las UCI por Covid en estos momentos "mayoritariamente se corresponde con personas que deberían estar vacunadas".

"Se repite el alto porcentaje de personas ingresadas que no se han vacunado", ha insistido Darias, que ha "invitado a las personas que aún no se han vacunado a que vayan" a su centro de salud o a los puntos de vacunación que las comunidades van moviendo por su territorio.

Sin presión sanitaria

De momento, la vacunación contra la Covid se mantiene como la única medida que junto con otras de tipo higiénico y de ventilación contemplan tanto el Gobierno como las comunidades para frenar un aumento de los casos sobre los que, no obstante, el Ministerio de Sanidad ha restado importancia este miércoles. Es cierto que es sostenido y que desde hace días no deja de crecer la incidencia. También que, con una incidencia a 7 días que es más del doble de la actual, se puede prever que esta siga creciendo. Sin embargo, el Gobierno se centra ya en otros indicadores, relacionados con la presión asistencial, que de momento siguen en parámetros "aceptables". También, ha remachado Calzón, el porcentaje de positivos que arrojan las pruebas diagnósticas, que este miércoles es del 3,5%, por debajo del umbral fijado en la UE del 4% para que salga de la normalidad. "No deja de ser aceptable, pero en ligero ascenso", ha dicho.

"Nuestra principal atención es a la positividad, la ocupación hospitalaria y especialmente a las UCIs, que es uno de los indicadores más sensibles", ha dicho Darias.

Vacunación

En este escenario, el Ministerio de Sanidad confía la reconducción de la situación a la vacunación, llamando a quienes no se han vacunado todavía a que lo hagan e incluso poniendo la vista en la eventual autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la vacuna para niños de 5 a 11 años, algo que se espera para diciembre. Este miércoles Darias no ha avanzado que España vaya a vacunarlos si la EMA da luz verde, pero tampoco ha expresado las "dudas" que manifestó hace unos días el director del CCAES, Fernando Simón.

Sobre lo que no se ha pronunciado la ministra es sobre la posibilidad de ampliar los colectivos de la población a quien se administre una dosis de recuerdo de la vacuna. El consejero de Murcia, Juan José Pedreño, le ha pedido que se ponga una tercera dosis al personal sanitarios y que trabaja en residencias, como proponen también expertos europeos. También, que se cree un "marco legal" para poder exigir el pasaporte Covid en actividades de ocio, particularmente para la población entre 20 y 39 años, que es la que registra una menor tasa de vacunación. Se trata de la única franja de edad que pueden vacunarse que no alcanzan el 80% de pauta completa.

En relación a la vacunación de los sanitarios, en la rueda de prensa Darias lo ha dejado en manos de la recomendación que pueda hacer la Ponencia de Vacunas.

Mientras, en España ya tienen pauta completa 37,4 millones de personas, el 88,8% de la población mayor de 12 años -la que de momento puede inmunizarse- y el 78,9% de la población total.

A primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que las Navidades de este año "van a ser mejor que las pasadas". A diferencia de otros países europeos, Sánchez ha destacado la "alta tasa de vacunación" y el "bajo negacionismo" como los motivos que explican que la incidencia esté "muy por debajo".

Preocupación e higiene

La relativa tranquilidad con la que se contemplan los datos de contagios de Covid y ocupación sanitaria no es solo propia del Gobierno central. La tónica general en los gobiernos regionales es mantener una vigilancia constante y llamar a la "responsabilidad" de los ciudadanos para que sigan manteniendo la distancia física o llevando la mascarilla en espacios interiores y exteriores concurridos. Pero de momento no hay llamamientos a volver a adoptar restricciones, para lo que dicen estar "preparados" por si fuera necesario.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también ha optado por fijarse en otros indicadores distintos a los nuevos contagios. "La incidencia no es el único datos que nos lleva a tomar decisiones. Sobre todo ahora respuesta de hospitalización y UCI, donde siempre hemos librado ese pulso tan duro con la pandemia", ha indicado.

Quizá quien ha ido más allá públicamente es Navarra, donde la incidencia está en 134 casos . El portavoz del gobierno foral, Javier Remírez, ha admitido este miércoles que siguen "con preocupación" el aumento de casos pero de momento las accione se limitan ha hacer un "llamamiento" para que la población sea responsable, más que a preparar nuevas restricciones, que sin embargo no están descartadas. "No cerramos ningún escenario", ha dicho.

"No es una cuestión únicamente de voluntad política, sino de ver cómo evoluciona la situación, la clave es todo lo que significa la presión asistencial. Eso en estos momentos es una presión contenida, baja, si comparamos con otros escenarios", ha añadido.

La situación también "preocupa" en Andalucía y en Galicia, tal y como han afirmado en los últimos días sus consejeros de Sanidad, Jesús Aguirre y Julio García Comesaña, que tampoco hablan de momento de reinstaurar restricciones.

"Nosotros estamos preparados para lo que venga con un 91% de vacunación", decía hace unos días Aguirre, que destacó la alta tasa de vacunación y que a día de hoy Andalucía secuencia la totalidad de los casos, que son de la variante delta y sin que la delta plus haya podido con las vacunas. Por eso, para el consejero andaluz la situación variaría solo con una nueva cepa del virus. "Estamos preparados desde el punto de vista de la vacunación y tendría que venir una cepa diferente y emergente para estar preocupados por la sexta ola", dijo.

"Es complicado, vemos lo que pasa en el resto de España y Europa y no nos gusta esta tendencia que estamos observando", apuntaba este miércoles el consejero gallego, que también incidía en la vacunación, aunque también que el comité de expertos de la Xunta "está trabajando en posibles vías, posibles soluciones" para ver si hay que "tomar alguna medida específica".