La OMS advierte de que llega un "invierno duro" a Europa y pone de ejemplo a España por seguir "presionando al virus"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha felicitado el papel de España durante la gestión de la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación en el encuentro celebrado este lunes entre la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

En un comunicado, Sanidad informa de que Kluge ha puesto en valor "el éxito" de la vacunación en nuestro país: "En España la gente confía en la vacuna, en el sistema de Atención Primaria y en su fortaleza, que es muy importante".

En el encuentro el doctor Kluge puso en valor "el éxito de la vacunación contra la covid-19 en España donde se está a punto de alcanzar la cifra del 90 por ciento de la población diana (mayores de 12 años) con dos dosis, una cifra muy por encima de la media europea", destaca Sanidad en una nota de prensa.

Kluge felicitó a la ministra Darias y "también al presidente Sánchez por su liderazgo en la respuesta a la pandemia del covid-19" porque en "España la gente confía en la vacuna, en el sistema de Atención Primaria y en su fortaleza, que es muy importante".

El representante de la OMS remarcó que "España, a pesar de contar con un altísimo nivel de vacunación, continúa presionando al virus y no se da por vencida pese a las cifras". Por eso insistió que España es "un ejemplo para todos" y que por ello la OMS ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad "para documentar las buenas prácticas en España para que sirvan de ejemplo tanto para el resto de Europa como para el resto del mundo", han informado desde el Ministerio.

España cuenta con el 78,8% de la población con pauta completa de la vacuna de la covid -37.398.246 personas- y el 80,3% tiene al menos un pinchazo -38.100.169-, según el informe del Ministerio publicado este lunes. Las comunidades siguen inoculando terceras dosis para los ciudadanos más vulnerables al virus, sumando este lunes un total de 1.694.745 pinchazos de refuerzo.

Durante el encuentro, Darias destacó que España ha donado al mecanismo Covax más de 20 millones de vacunas destinadas a países sin acceso a los sueros y recordó el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar hasta 50 millones de dosis antes del primer trimestre de 2022.

"Invierno duro"

Tras su encuentro con Darias, el director regional de la OMS para Europa, ha participado este martes por la mañana en la ceremonia científica de apertura del 44º Congreso Mundial de Hospitales, que se celebra en Barcelona, junto con el epidemiólogo del Hospital Clínic y presidente del Comité Científico del congreso, Antoni Trilla, y el coconsejero delegado de Grifols Víctor Grífols Déu. En ella, Hans Kluge, ha advertido que el continente afronta un "invierno duro" debido al repunte de la pandemia y ha reiterado que la región está en el "epicentro" de la pandemia.

En su intervención, Kluge ha subrayado que la región europea de la OMS -que incluye a 53 países de Europa y Asia central, entre ellos Rusia y varias repúblicas exsoviéticas- registró la semana pasada unos dos millones de nuevos casos y que ya acumula cerca de 1,5 millones de muertos por culpa del virus. "Nuestra región es el epicentro de la pandemia, con un crecimiento de la transmisión, las hospitalizaciones y las muertes", ha enfatizado Kluge, tras advertir que el continente afronta un "invierno duro".

Europa experimenta "un crecimiento de la transmisión, ingresos y muertes" por covid

Al respecto, ha hecho un llamamiento a intensificar la vacunación, a la población en general, pero especialmente entre el personal sanitario, para "mantener el virus a raya" y ha apuntado que en hasta siete países de la región hay menos del 20% de los sanitarios con la pauta completa. "La vacunación extensiva y medidas preventivas son el único camino para aliviar el crecimiento de la presión en los hospitales y sistemas sanitarios", ha reiterado.

En su intervención, el directivo de la OMS ha citado algunas de las "lecciones" aprendidas durante la pandemia, como la coordinación entre actores sanitarios e institucionales, el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización de las instalaciones o el cuidado de la salud de los sanitarios, así como el incremento de efectivos, o la digitalización, entre otros.

"No está todo el pescado vendido"

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amós García Rojas -que también estuvo presente en la reunión de este lunes entre Darias y Kluge como miembro del Comité Permanente de OMS-Euro-, ha dicho este martes que como sociedad "nos hemos destensionado un poco" con respecto a la pandemia de covid-19, pero ha advertido que "no está todo el pescado vendido" y que si siguen aumentando los casos "habrá que tomar medidas más drásticas".

Está por ver si el repunte en la incidencia, cercana a 60 casos por 100.000 habitantes en catorce días, consolida su tendencia alcista, ante lo cual habría que plantear el debate sobre la conveniencia de exigir medidas de control a los visitantes de otros países, ha señalado Garcia Rojas en declaraciones a Efe.

El experto vincula la subida reciente de casos con la baja cobertura de vacunación en varios países europeos y con la rebaja de las medidas de control.

Aunque en España la intensidad de casos aún no es tan alta como en otros países europeos, hay que tener claro que "hay que seguir conviviendo" con el virus. Por eso hay que vacunar al máximo de población y no olvidar que la mayoría de contagios se producen en espacios cerrados, donde hay que seguir manteniendo la distancia entre personas, el uso de mascarillas y la ventilación, ha subrayado.

Afortunadamente, apuntó García Rojas, el repunte de la incidencia en esta ocasión tiene efectos diferentes por las amplias coberturas de vacunación, lo cual tiene un impacto directo en la menor gravedad de los casos. Las nuevas variantes, como la delta plus, no tienen un riesgo añadido en cuanto a la gravedad, pero sí en la contagiosidad, puesto que "se puede difundir más fácilmente", ha subrayado el epidemiólogo. Estas nuevas variantes seguirán proliferando si no se acomete la vacunación a nivel global.

Mientras el 70 por ciento de las vacunas se dirijan a los países desarrollados "hay posibilidad de nuevas variantes", así que ya no solo por justicia y equidad es necesario aumentar la vacunación, sino por razones epidemiológicas, ha afirmado García Rojas.