Aterriza en España el sérum de vitamina C que arrasa en Asia y que va a enamorar a las pieles con imperfecciones

Uno de los grandes objetivos a conseguir en belleza es una piel luminosa y sin ningún rastro de manchas e imperfecciones y sin embargo, al igual que todos los cánones de belleza, solo una mínima parte de la población tiene estas características de forma natural.

El 60% de la población presenta manchas en su piel y no es cosa solo de la edad, ya que el 40% de las mujeres entre 25 y 34 años también ha detectado su presencia, ya que, además de salir por el sol, también los cambios hormonales que produce el embarazo o el acné pueden ocasionar su aparición.

En la búsqueda por un producto que elimine esas marcas, las asiáticas son las grandes expertas y han arrasado con un sérum que lleva en su interior vitamina C, niacinamida y ácido salicílico: el coctel perfecto para conseguir una piel radiante.

Sérum anti-manchas Vitamina C de Garnier. GARNIER

En términos de luminosidad y textura homogénea, las asiáticas siempre han llevado ventaja. Para ellas es casi una obsesión, por eso no es de extrañar que, a la hora de buscar esa piel impoluta, saludable y jugosa, sean ellas quienes lleven la delantera cosmética.

El sérum anti-manchas Vitamina C de Garnier aterriza por fin en España para demostrar por qué las mujeres en Asia lo adoran. Gracias a que incorpora un 3,5 % de un derivado de la vitamina C -y no el ácido ascórbico- lo hace lo totalmente seguro para combinarlo con la niacinamida y el ácido salicílico, dos ingredientes que ayudan a eliminar la pigmentación de las marcas y manchas en la piel, además de potenciar la luminosidad del rostro. Si ya conocemos todas las bondades de esta súper vitamina en la piel, sus efectos se ven aumentados con estos dos ingredientes.

El sérum incorpora también extracto de limón, un poderoso superalimento muy conocido por sus propiedades de luminosidad. Con un alto contenido en antioxidantes, el extracto de limón ayuda a reducir la aparición de manchas oscuras y cicatrices.

Al instante, promete la piel más nutrida en un 92% y tras tres días de aplicación, un rostro más uniforme, luminoso y suave. De hecho, el 70% de las usuarias testadas percibió la tez más radiante. Por otro lado, después de ocho semanas de aplicación, un 43% de manchas se redujeron en visibilidad y densidad, logrando un aspecto que desprende luz propia.

Resultados del sérum anti-manchas de Garnier. GARNIER

Por otro lado, se trata de un sérum que también adorarán las pieles grasas o mixtas, tengan manchas o no, ya que los ingredientes que lleva ayudan a controlar y eliminar cualquier tipo de imperfecciones.

La niacinamida ayuda a controlar la segregación de sebo, mejora la función barrera de la piel, la protege de irritaciones y calma las pieles reactivas. Por este motivo, es una gran idea combinarla junto al ácido salicílico, un exfoliante químico que limpia la piel en profundidad y ayuda a eliminar espinillas, comedones, los puntos blancos y los puntos negros

Actualmente, el sérum anti-manchas Vitamina C de Garnier puede adquirirse solo en Amazon a un precio de 12,95 euros y las opiniones acerca del producto son realmente positivas, colocándose entre los más vendidos de la plataforma.