'Skin fasting': la técnica que está revolucionando el cuidado de la piel

La rutina de cosmética coreana se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a los grandes resultados que promete su cuidado facial de 10 pasos. El momento del skin care se ha convertido en todo un ritual solo para conseguir la piel de porcelana que tienen las mujeres en corea.

Sin embargo, una nueva tendencia está empezando a surgir como respuesta a esta extensa rutina: el skin fasting, un nuevo concepto de cuidado facial que promete revolucionar el mundo de la belleza. Esta técnica implica reducir el número de productos utilizados, haciendo que la piel se resetee y se libere de la gran cantidad de cosméticos que se utilizan a diario.

Mar Sieira, farmacéutica, apasionada de la botánica, experta en dermocosmética y CEO de Sarah Becquer, explica por qué el ayuno cutáneo es la tendencia beauty que está transformando la forma que tenemos de entender la rutina cosmética.

En el caso de tener problemas con la salud de la piel, hay que consultar con el dermatólogo.

Según explica Sieria, este tipo de rutina es mejor no llevarla al extremo, ya que "en algunos casos el Skin Fasting es completamente radical, no existiendo ningún tipo de cuidado de la piel, pero la mayoría de las veces se busca reducir el número de ingredientes o de productos cosméticos al mínimo, también denominado Skin Diet"

Llevarlo a cabo es bastante sencillo, reduciendo a 1 o 2 activos la rutina cosmética durante unas semanas, no llegando a eliminar el cuidado del todo, ya que como comenta la experta, "si se reduce completamente a cero productos, es decir, un ayuno total, dependiendo de la edad y de las características de la piel, los beneficios no serán tangibles".

Como no todas las pieles son iguales, en el caso de no tener una piel completamente sana y equilibrada de base -como aquellas que sufren brotes de dermatitis, rosácea o acné severo-, lo mejor es consultarlo con el dermatólogo.

Los puntos claves para realizar un ayuno cutáneo de forma correcta según Mar Sieira son: incluir en la rutina cosmética 1-2 productos multitasking o híbridos para asegurar su éxito, utilizar los productos que verdaderamente necesita la piel e "imponer los ‘días libres de maquillaje’, siempre que se pueda, ya que esto le da un respiro adicional a la piel".

Los beneficios de esta nueva rutina son una piel más equilibrada, que sea capaz de encontrar su propio balance "trabajando por sí misma ayudándose de productos que son imprescindibles, como la limpieza, la hidratación y la protección solar de día" y que se encuentre más luminosa, ligera y sana.

Aunque se comienzan a apreciar los efectos al cabo de 3 o 4 días, puede hacerse todo el tiempo que la piel lo permita. "La clave está en escucharla y saber atender sus necesidades. Las rutinas cosméticas minimalistas nacen de procesos de replanteamiento como es el caso del ayuno cosmético. A partir de aquí, te cambia la manera de pensar y todo lo que vayas introduciendo tendrá un sentido para tu tipo de piel y su necesidad", comenta la experta.

Sin embargo, no es recomendable hacerla en momentos especialmente complicados para la piel, como al final del verano o en épocas donde se suele utilizar más cantidad de maquillaje como en Navidad. "En estos casos no tiene sentido plantearlo, pero si no estás en ninguno de esos momentos, hoy puede ser un gran día para comenzar si ya dispones de los productos adecuados", puntualiza Mar Sieira.

Para terminar, la experta propone varias rutinas de skin fasting dependiendo del tipo de piel que se tenga:

Pieles maduras

"Por la mañana, el limpiador Cleansing Oil y Nutrition Oil, de Sarah Becquer, más una protección solar. De noche, limpiador Cleansing Oil y Retinoil de Sarah Becquer y una vez a la semana, en el momento de la limpieza, dejar actuar el limpiador como una mascarilla unos minutos y luego retirar antes de aplicar Retinoil".

Pieles con manchas

"Por la mañana, limpiador Cleansing Oil y Recovery Oil, de Sarah Becquer, más una protección solar. De noche, limpiador Cleansing Oil y Retinoil W, de Sarah Becquer y una vez a la semana, en el momento de la limpieza, deja actuar el limpiador como una mascarilla unos minutos y luego retira antes de aplicar Retinoil W".

Pieles sensibles

"Por la mañana, un limpiador suave, Recovery Oil de Sarah Becquer y una protección solar. De noche, aplica el limpiador Cleansing Oil y Recovery Oil, de Sarah Becquer y una vez a la semana, limpia el rostro con la mascarilla de Arcilla Calm de Sarah Becquer, y finaliza con Recovery Oil de Sarah Becquer".