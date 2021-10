Mr. Wonderful se estrena en la cosmética coreana con toda la esencia optimista de la firma

Desde hace años, Mr. Wonderful se ha dedicado a inspirar y transmitir el optimismo por todo el mundo. Sus frases llenas de ánimo, alegría, humor y esperanza han hecho de la marca todo un referente para impulsar a ver siempre el vaso medio lleno.

Después de un gran número de tazas, material escolar o libros para ver la vida color de rosa, la firma Mr. Wonderful ha querido apostar por una de las tendencias más fuertes del momento y que han revolucionado el mundo de la belleza: la cosmética coreana.

Ambos comparten parte de su filosofía, y es que tanto la cosmética coreana como Mr. Wonderful apuestan por el mindfulness, una forma de vivir mucho más pausada y consciente, alejada de todo el estrés y negatividad de la vida diaria.

Colección de cosmética coreana de Mr. Wonderful. SANDRA RAMOS CASASAMPERA

Esta vez la firma de diseño va un paso más allá estrenándose en el k-beauty de la mano de Tradegate To Europe, la empresa líder en importación de cosmética coreana de Europa para lanzar cinco productos diseñados por Mr. Wonderful que son clave en cualquier rutina de belleza coreana.

Mr. Wonderful se suma a la revolución cosmética creando un diseño único para esta nueva colección, formada por marcas tan importante y conocidas como TonyMoly, Look At Me o la marca propia de Tradegate, Planet Skin. Una variedad de productos únicos que llegan dispuestos convertirse en un must have este 2021 gracias a sus ingredientes naturales, packaging bonito, calidad y efectividad.

Parches de hidrogel 'Raccoon Hydrogel Eye Patch Gold'. MR. WONDERFUL

Mr. Wonderful y Planet Skin unen fuerzas para presentar una colección exclusiva de 5 productos que incluyen la crema de manos Panda’s Dream White Hand Cream que, con su fórmula hidratante antimanchas en forma de panda, deja las manos hipersuaves.

También han lanzado los parches de hidrogel Raccoon Hydrogel Eye Patch Gold, que se convertirán en un nuevo aliado para decir "adiós" a las ojeras, gracias a su colágeno hidrolizado concentrado y oro de 24K; el Mini fruit 3 lip balm, un kit de 3 bálsamos labiales con aroma a manzana, cereza y melocotón respectivamente.

Y, por último, la Night Miracle Avocado, una mascarilla facial a base de aguacate para presumir de cutis radiante y la Night Miracle Egg, mascarilla facial de huevo para dar "mucho amor del bueno". Una manera de cuidarse que encaja a la perfección con los mensajes positivos y alegres del estudio de diseño no aburrido Mr. Wonderful.

Mascarilla de aguacate de Mr. Wonderful. MR. WONDERFUL

Todos los amantes de la rutina coreana, sin duda amarán esta colección de cosmética Mr. Wonderful x Planet Skin, y podrán hacerse con ella a través de la tienda online de Mr. Wonderful y en sus tiendas físicas, así como en todos sus puntos de venta.