La niacinamida, uno de los ingredientes básicos de la cosmética coreana que te ayudará a tener una piel perfecta

Cada vez son más las personas que prestan atención a los ingredientes de sus cosméticos, y buscan los que más les benefician. Primero causó furor el ácido hialurónico, luego el retinol, la vitamina C y ahora, gracias a las mujeres coreanas y sus pieles de cristal, lo que está ahora en boga es la niacinamida.

Para saber por qué está siendo alabado por las mujeres de todas las edades, pero lo primero es saber qué es exactamente. La niacinamida es una forma de vitamina B3 de bajo peso molecular, favoreciendo así la penetración del resto de activos cosméticos y penetrando en las capas más profundas de la piel. Lo más destacable de este gran ingrediente es que es beneficioso para todo tipo de pieles, siendo ideal para potenciar la belleza natural.

Para las pieles grasas se trata de un ingrediente seborregulador y antiinflamatorio, por lo que es un gran aliado en la lucha contra el acné. Estas propiedades hacen que también se mejore la textura de la piel y el aspecto de los poros, reduciendo, además, las rojeces y la hiperpigmentación de las espinillas, haciéndolas menos visibles.

Reduce también la irritación y el enrojecimiento facial, por lo que las pieles sensibles y con rosácea también pueden beneficiarse de la niacinamida.

Su gran poder despigmentante hace que se comiencen a reducir las manchas de la epidermis causadas por la edad y la sobreexposición al sol. Esto junto a su poder antioxidante al proteger las células del estrés oxidativo y la prevención de los primeros signos de la edad y mejora del aspecto de las arrugas al aumentar la producción de colágeno y elastina hace que sea un gran ingrediente antiedad.

Para las pieles secas y deshidratadas resulta muy fructuoso ya que mejora la función barrera protectora de la piel al reducir la pérdida de agua transepidérmica, y aumenta la producción de los lípidos en la piel (también llamados ceramidas) y las proteínas (queratina y filagrina).

Finalmente, se trata de un ingrediente con función antiglicación de las proteínas, por lo que mejora el tono de la piel evitando que adquiera un color amarillo y se vea muy saludable.

Una de las mejores cosas es que podemos utilizar la niacinamida a diario sin ningún problema, pero eso sí, también hay que fijarse con qué otros ingredientes la utilizamos, ya que no es compatible con la vitamina C. En ese caso, es preferible utilizar la vitamina C por la mañana y la niacinamida por la noche.

También, si viene acompañada de otros ingredientes, deberíamos comprobar si estos pueden ser utilizados a diario, a qué hora del día están recomendados y si solamente se puede aplicar un par de veces por semana.