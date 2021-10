Nofumadores.org critica a Darías por dejar fumar en las terrazas de los bares y obligar a los niños a llevar mascarilla

La organización en contra del consumo de tabaco Nofumadores.org ha criticado que Carolina Darías, actual Ministra de Sanidad, no haya amonestado a la Comunidad de Madrid por permitir que se fumara en las terrazas de los bares y restaurantes, incumpliendo la Legislación Anticovid y Antitabaco de estos meses.

Los líderes de la organización han criticado duramente que la ministra esté en contra de que se permita estar sin mascarilla en los patios de recreo de los colegios pero, sin embargo, no llame la atención a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre los abusos que se han cometido en los bares.

Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, ha declarado que ''Si la ministra se quiere enfrentar a Ayuso, deberá hacerlo exigiendo el cumplimiento de la legislación, evitando que miles de fumadores fumen a diario sin respetar la distancia de seguridad en los bares''.

La organización se ha mostrado más que partidaria de que los niños no lleven la mascarilla y ''puedan respirar'' en el descanso de las clases. También ha criticado medidas anteriores como que el Gobierno permitiese que los estancos abrieran durante el confinamiento, ya que no lo consideran un bien de primera necesidad.

''No es comprensible tener a nuestros hijos con mascarilla en los colegios mientras que en otros lugares son expuestos al humo del tabaco''

Han atacado a su vez el incumplimiento de la Ley 2/2021 que afirmaba que fumar en la vía pública no era la excusa para estar exento de llevar mascarilla. Según la asociación, Carolina Darías no apoyó lo suficiente la medida y, como consecuencia, la situación se ha descontrolado. Raquel Fernández ha declarado que ''no es comprensible tener a nuestros hijos en los patios de los colegios con mascarilla mientras que en otros lugares son expuestos constantemente al humo del tabaco, un factor de contagio de COVID-19''.

Ampliar los espacios libres de humo

La organización se ha mostrado tajante y ha pedido que el ministerio tome medidas que provoquen la disminución real del consumo de tabaco en la población. Fernández Megina cree que ''liberar los espacios compartidos de humo provocaría la disminución de enfermedades respiratorias en la infancia''.

La presidenta ha pedido que se suba el precio de la cajetilla de tabaco a los diez euros en lugar del 5,5% actual, que no está provocando una bajada en las cifras de fumadores.

''El tabaco se cobrará hasta 60.000 vidas al año en la próxima década''

La presidenta ha incidido en el hecho de que el tabaco se cobrará ''hasta 60.000 vidas al año en la próxima década''. Por eso, también ha pedido que se amplíen los espacios al aire libre sin humo, como las terrazas, parques o plazas públicas.

En el ámbito legislativo, Megina ha pedido una modificación de la ley del tabaco para conseguir que los más jóvenes nunca vuelvan a fumar, como se indica en la declaración del ENDGAME 2030 que tiene como objetivo conseguir la primera generación sin tabaco en 2025. La declaración a su vez busca que en 2025 la tasa del tabaquismo sea del 5% y en 2040 sea del 2%.