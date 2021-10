"El coste variable del sector del juguete ha subido entre un 20 y un 40% por el incremento de las materias primas, por la subida de hasta un 500% del precio del transporte marítimo y por el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica", explica a 20minutos José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

Con estas perspectivas, es obvio que las empresas del sector repercutirán el incremento de costes a los clientes, aunque la proporción del encarecimiento de los juguetes "dependerá de la estrategia de cada empresa", subraya Pastor.

"Algunas empresas pueden optar por intentar cambiar de materias primas por otras más económicas, por renegociar con los proveedores o por relocalizar la producción con tal de tratar de ahorrar costes y no tener que encarecer los productos", explica.

Virus, el juego de cartas más vendido en España en 2020. Cedida

Fernando Pérez, director de la empresa de análisis de mercados NPD, asegura que "va a haber un incremento de costes brutal", pero sostiene que "las empresas no podrán repercutir esa subida en el precio final porque no venderían los juguetes".

En su opinión, la mayoría intentarán abaratas costes renegociando con proveedores y restando parte de su margen de ganancias. "Por todo ello, es probable que esta crisis de brutal subida de costes favorezca a los fabricantes grandes de juguetes frente a los más pequeños".

Muñeca con mascarilla.

La paradoja: más facturación y exportación... pero se entra en pérdidas

Lo bien cierto, se lamenta el presidente de la AEFJ, "es que los costes de producción han subido muchísimo" por lo que el sector juguetero sufre la paradoja de "registrar un incremento de la demanda en España, con un 4% más de facturación hasta septiembre, de aumentar las exportaciones un 25% respecto a 2020, de vislumbrar una época de recuperación económica, pero al mismo tiempo hacer números y ver que muchas empresas entran en pérdidas por la fuerte subida de los costes de producción".

Pastor prevé que el sector juguetero facture por debajo del año 2019, antes del coronavirus, "pero nos podríamos quedar cerca de la cifra de ese año".

Niños jugando con juguetes. Freepik

Encarecimiento de los plásticos, hierro, cartón...

Así, según fuentes de la AEFJ, algunos plásticos como los polímeros han doblado su precio (100%), el pvc (plástico vinílico) se ha encarecido un 35%, los poliésteres un 90%, las poliamidas un 45%, los tubos de hierro para triciclos o bicicletas un 30% y el cartón un 25%.

Extremidades de muñecas. Aly Song / Reuters

El riesgo de sufrir retrasos y agotamiento de juguetes

José Antonio Pastor admite que se están generando "problemas" por los "retrasos" de hasta 9 semanas en la llegada de juguetes por el transporte marítimo, cuando "antes del verano los contenedores tardaban 4 ó 5 semanas en llegar a España".

Al respecto, señala que en parte estos problemas se han provocado por el hecho de que la gran mayoría de los fabricantes se aprovisionara a principios del año 2021 para "cubrirse las espaldas" ante "eventuales problemas vinculados a la pandemia". Esa decisión "desgraciadamente", se lamenta Pastor, "ha contribuido a provocar ahora un encarecimiento del precio de muchas materias primas".

Monopoly, clásico juego de mesa. Europa Press

El presidente de la patronal de los jugueteros alerta de que si se produce un retraso de más de dos meses a semanas de las Navidades "lógicamente significa que ese juguete ya no podría comercializarse". Respecto al agotamiento de productos indica que "ese riesgo siempre existe" porque "el mercado se mueve por modas y el 70% de las ventas se producen en el periodo navideño".

Categorías al alza: vehículos sin motor, peluches y las figuras de acción

Peluches en una sección de juguetería infantil Marta Fernández Jara - Europa Press

Fernando Pérez, director de NPD España, empresa de análisis de mercados especializada en juguetes, explica que la mayoría de las categorías han avanzado en facturación durante los nueve primeros meses de este año 2021, especialmente los vehículos sin motor, los peluches, las figuras de acción y las muñecas maniquí.

"La venta de coches minivehículos tipo hot wheels están funcionando muy bien, hay un boom. Crecen un 37% y es porque se han vuelto a poner de moda", subraya Pérez. Además, agrega que también están creciendo "los peluches, sobre todo los de The Mandalorian".

En cuanto a las muñecas, "están funcionando bien las llamadas muñecas maniquí, tipo Barbie, mientras que están cayendo las mini-muñecas y las muñecas bebé". Es decir, las que corresponderían con las pinypon y las Nenuco de toda la vida.

Maquetas y puzles van a menos tras el boom del confinamiento

Los puzles fomentan la paciencia y la tolerancia a la frustración. PIXABAY

“Las categorías en negativo corresponden principalmente a aquellas que, gracias a la pandemia, registraron muy buen comportamiento en 2020: los productos ligados a consumo de tiempo en el hogar, como las maquetas o los puzles de adultos, que descienden una vez que vuelve el ocio fuera de casa”, explica Fernando Pérez.

Otra de las categorías que triunfó en 2020, especialmente durante los meses de confinamiento, fueron los juegos de mesa, según José Antonio Pastor. "Los juegos de mesa fueron la estrella el año pasado, sobre todo los intergeneracionales, los que podían jugar padres e hijos", indica.

Buenas expectativas para Navidades por los reencuentros familiares

Cena navideña. UNSPLASH

Las perspectivas de cara a la temporada navideña son positivas, según el analista de NPD, debido a "la aportación de ventas que puede conllevar la progresiva recuperación de las costumbres previas a la irrupción de la Covid-19".

“Previsiblemente, el control de la pandemia gracias al avance del plan de vacunación, junto con la ausencia de grandes restricciones, permitirán la vuelta a los encuentros familiares, que favorecen la entrega de regalos. Del mismo modo, la reapertura de las salas de cine impulsará el estreno de películas, con el consiguiente efecto en la venta de producto licenciado”, destaca Fernando Pérez.

Detalle de uno de los carteles de 'The Mandalorian' Disney

No en vano, hasta septiembre "el mercado licenciado creció a doble dígito (un 25%)" impulsado por propiedades como The Mandalorian, Harry Potter o Mario Bros, mientras que el mercado no licenciado se mostró prácticamente plano (1,5%). En total, a cierre de agosto el mercado crecía un 2,7%, según Fernando Pérez.

José Antonio Pastor (AEFJ) también augura un buen comportamiento en ventas de "las muñecas" y de los llamados "juguetes nostálgicos, como la peonza, la comba o el cubo de Rubik". Además, augura un éxito de los juguetes "que combinan lo digital con lo físico, el niño ahora cuando juega quiere tocar pero también participar y personalizar sus juguetes".

Una joven juega con el Cubo de Rubik. Goliath Games

En cuanto a los juegos de mesa, el director de NPD subraya que funcionarán peor que el año pasado, sobre todo los de adultos, cuando tuvieron un boom espectacular. No obstante, resistirán los juegos de mesa para niños.

También es previsible una fuerte caída de los juguetes para adultos, que crecieron con el confinamiento pero ahora los mayores de edad tienen otras muchas opciones de ocio durante estas Navidades.