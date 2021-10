La nueva Ley de Vivienda plantea poner un recargo a las casas vacías: ¿es posible saber cuántas hay y dónde?

El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos tiene intención de llevar la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre, según ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. A la espera de conocer los entresijos del texto, el Ejecutivo ya ha avanzado algunas de las medidas de esa normativa, generando incertidumbre en el sector inmobiliario, donde temen que la propuesta cause un efecto contrario al pretendido.

Para lograr contener los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda, la legislación venidera contempla, entre otros, un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de pisos que se encuentren vacíos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define en la actualidad vivienda vacía aquella "que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie".

Sin embargo, este concepto no está recogido en ninguna normativa de carácter nacional en materia de vivienda. El Ejecutivo pretende dejar claro la definición de vivienda vacía en la nueva normativa y todo apunta que se considerarán así aquellos inmuebles deshabitados durante más de dos años.

Esta fórmula ya la contempla la ley vasca de vivienda o la ley catalana del derecho a la vivienda, que considera la vivienda vacía como "la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años".

Más concretamente, las causas justificadas son "el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución".

Por tanto, cuando la nueva norma sea aprobada, el propietario de una casa que lleve deshabitada más de dos años sin ninguna justificación podría pagar de más en su recibo del IBI, una decisión que quedaría finalmente en manos de los ayuntamientos. En la actualidad, se desconoce el número total de viviendas que estarían afectadas por la ley o simplemente se encuentran vacías.

Gráfico de viviendas vacías en España con la información del INE de 2011. Henar de Pedro

El INE cifra en 3,4 millones el número de pisos vacíos

El último dato oficial sobre viviendas vacías en España es de 2011 y lo hizo público el INE en 2013. La cifra elevaba el número de pisos vacíos en nuestro país hasta los 3,4 millones de inmuebles, lo que suponía el 13,7% del total de viviendas (25,2 millones).

Pero esta estimación ya no se correspondía con la realidad por entonces. En aquel censo, el organismo público consideraba que una vivienda estaba vacía cuando permanecía "sin ser ocupada, está disponible para venta o alquiler o incluso abandonada", por lo que el dato agrupaba a todos los inmuebles que no fuesen primera o segunda residencia. De esta forma, un piso que estuviese en venta o en alquiler, y por lo tanto activo para el mercado inmobiliario, pasaba a formar parte de la estadística de viviendas vacías.

El INE ya ha anunciado que en el próximo censo dejará de ofrecer el dato de pisos vacíos y recogerá otros conceptos que permitan a los ciudadanos distinguir entre zonas donde mayoritariamente hay viviendas vacías y secundarias, como puede ser el de viviendas según su consumo eléctrico.

La mayor parte de las viviendas vacías, algo más del 70%, están en municipios de menos de 100.000 habitantes

Esos datos del INE reflejaban que, por comunidades autónomas, Galicia (18,6%), La Rioja (18%) y Murcia (16,6%) presentaban el mayor porcentaje de viviendas vacías mientras que las regiones con un peso menor eran el País Vasco (8%), Madrid (9,1%), Navarra (11,5%) y Cataluña (11,6%). Por provincias, Ourense (22,7%), Lugo (20,2%) y Castellón (19,5%) acaparaban los mayores porcentajes. En el lado contrario, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Madrid y Barcelona, con menos del 11%.

El estudio detallaba que la mayor parte de las viviendas vacías, algo más del 70%, estaban en municipios de menos de 100.000 habitantes. Yebes, en Guadalajara, con el 59,96% de los pisos deshabitados, Ezcaray, en La Rioja, con el 49,17%, o Chilches, en Castellón, con el 45,07%, eran las poblaciones con un porcentaje más elevado de viviendas en desuso.

Un stock por debajo del millón

Otros informes más recientes del sector, como el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español que ofrece todos los años RR Acuña y Asociados, cifran en menos de un millón el número de viviendas en España. Las estimaciones que Acuña ha proporcionado a 20minutos para 2021 hablan de un stock en el mercado de hasta 871.389 viviendas, la mayoría de segunda mano.

Estos datos, no obstante, tampoco se pueden usar para conocer el número de viviendas vacías que hay en nuestro país y dónde se encuentran, ya que excluyen las propiedades que no están en el mercado, ya sea por abandono o por una decisión personal de su propietario. "Estas cifras son del stock de viviendas, no de viviendas vacías. Hablan del número de pisos en venta y alquiler que están activas en el mercado", precisan desde RR de Acuña y Asociados.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en un informe de 2020, ofrece datos oficiales actualizados pero solo de vivienda nueva. En sus estimaciones del stock a 31 de diciembre de 2020, el stock se encontraba en 456.918 viviendas, manteniendo la tendencia a la baja que comenzó desde 2010.

En vivienda nueva, tres comunidades autónomas acumulan casi el 50% del total nacional del stock: Comunidad Valenciana (18,22%), Cataluña (16,92%) y Andalucía (14,86%). En cuanto a las provincias, las de mayor stock sobre se sitúan en la costa mediterránea (Barcelona, Alicante, Castellón...), así como Madrid, Toledo y Santa Cruz de Tenerife.

En conclusión, a día de hoy no existe una cifra fiable sobre el número aproximado de viviendas vacías en España y su ubicación pero todo apunta a que con el próximo Censo de Población y Vivienda que publicará el INE en 2023 se podrá hacer realizar un análisis más certero sobre este asunto.