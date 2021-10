¿Negacionistas o aprensivos? Sanidad estudia cómo son los no vacunados para intentar que cambien de idea

La cobertura de vacunación contra la Covid en España es una de las más elevadas del mundo y, por lo general, la población ha acogido de buen grado el proceso de inmunización. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad está preocupado por las reticencias que siguen registrándose en la población menor de 40 años y ha decidido intentar conocerlos mejor.

Quiénes son y cuáles son sus circunstancias económicas o sociales, por qué se niegan a ser vacunados, a quiénes escuchan para rechazarlo o qué posibilidades existen de que cambien de opinión son algunos de los aspectos del estudio que acaba de iniciar el Instituto de Salud Carlos III con el propósito de que Sanidad pueda afinar mejor en futuras campañas de vacunación contra la Covid.

El viernes pasado empezó un estudio con un título que no deja lugar a dudas. "¿No te has vacunado de la COVID-19? ¿Quieres contar tus razones?", es como se llama una investigación que tratará de recabar datos sobre las características de esa -pequeña- parte de la población que todavía no se ha vacunado y que, por las fechas que son, parece que no tiene intención de hacerlo.

"La idea es informar al Gobierno de quiénes son las personas con más reticencias para poder dirigir políticas y campañas de comunicación e información", explica a 20 Minutos una de las dos investigadoras al frente, Mª Joao Forjaz, que indica que, mientras que la población mayor de 40 años está prácticamente inmunizada -el 93,8% tiene ya pauta completa-, preocupa la franja de menor edad, sobre todo de 19 a 40, con los que no se logra conseguir una tasa de vacunación del 80% cuando en estos momentos ya no siquiera necesidad de pedir turno para recibir la vacuna.

"Sabemos que en los menores de 40 años hay una tasa de vacunación por debajo de 80% y la queremos aumentar, el Gobierno está muy interesado en conocer un poco mejor sus motivos [para no vacunarse]", añade Forjaz.

Los interesados en participar pueden responder a una encuesta anónima (puede contestarse aquí: https://encuestas.isciii.es/index.php/68683) para personas mayores de 16 años y residentes en España. Además de datos socioeconómicos, las preguntas están orientadas a conocer el grado de resistencia a las vacunas y los motivos. Para saber, por ejemplo, si consideran que son "un negocio", que "no funcionan", si es que solo se confía "en la medicina natural" o si son "motivos religiosos" los que les llevan a rechazarlas.

El cuestionario permite saber si la decisión de no vacunarse es debido a la aprensión por razones como no conocer los efectos, "fobia a las agujas" o estar embarazada o si, por el contrario, forma parte de un rechazo más amplio a todo lo que tiene que ver con la pandemia y que también incluye medidas de prevención como el uso de la mascarilla.

También se intentará conocer qué grado de temor tienen los encuestados a enfermar de Covid, el riesgo que ellos pueden suponer para quienes les rodean (se pregunta con quiénes conviven y sus edades o el riesgo en términos sanitarios de sus trabajos), cuánta información tienen de la pandemia o incluso a quiénes escuchan para informarse.

Sus promotores esperan que en un par de semanas se haya recabado información suficiente para tener una idea del perfil de los que en España se niegan a vacunarse. Por las preguntas, se podría tener una idea de si sus motivos son más propios de un 'negacionista' de la vacuna, la pandemia o las medidas que se han impuesto para frenarla, o si estamos ante personas aprensivas o con barreras de acceso a los centros de vacunación y que no descartan vacunarse más adelante.

3,7 millones sin una dosis

El Ministerio y las comunidades ya intentaron saber los motivos que llevan a rechazar la vacuna contra la Covid y, desde que empezó el proceso de vacunación, Sanidad empezó a elaborar un registro con la información que facilitarían quienes rechazaran la vacuna. Hasta el momento, el Ministerio no ha querido dar datos sobre las respuestas y ha alegado, en una respuesta facilitada a través del Portal de Transparencia, que la vacunación todavía sigue en marcha, y fuentes del departamento de Carolina Darias indican que en este caso son "datos numéricos".

"La investigación del ISCIII busca escuchar a las personas que no se han vacunado, para conocer las razones o circunstancias de su decisión. Las respuestas al cuestionario ayudarán a conocer mejor las experiencias y actitudes ante la vacuna y el proceso de vacunación", indican desde el Ministerio, del que depende el Instituto de Salud Carlos III.

En estos momentos, en España hay más de 3,7 millones de personas que no se han puesto ni una sola dosis de vacuna. Son más entre los grupos más jóvenes porue mientras el 100% de los mayores de 80 años está vacunado, entre los que tienen 70 y 79 años hay 19.700 que no tienen ni una sola dosis puesta. Entre los treintañeros, esta cifra escala hasta un millón, a 828.180 entre los veinteañeros o 839.251 entre los cuarentones. 549.568 de adolescentes no se ha puesto ninguna dosis aún, aunque a ellos todavía les toca seguir vacunándose.

La tasa de vacunación completa entre los mayores de esa edad es de 93,8%. Pero baja al 74,3% entre 30 y 39 años y al 74% en el caso del grupo de 20 a 29 años. Aunque por edad empezaron más tarde, el grupo de 12 a 19 años ya los supera, con un 77,2% de los que tienen la pauta completa.