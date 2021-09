El PP demana que Puig cesse a Oltra per la seua "negació" per a investigar la gestió dels centres de menors

"Hui el Síndic de Greuges ha tornat a posar en dubte la política de la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra i li recrimina la seua falta de transparència per impedir investigar la seua gestió en els centres de menors", ha retret en un comunicat Bastidas, que sosté que aquesta actitud "de no voler arribar al fons del que està ocorrent en els centres de menors de la Comunitat Valenciana és ja reiterativa" per part d'Oltra.

La dirigent 'popular' ha preguntat "què oculta" i "què és allò que no vol que se sàpia de la seua gestió en la política de menors" i ha recordat que el PP "ja va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges per la falta de transparència i les obstruccions per part d'Oltra davant les peticions sobre informació relativa a la gestió dels centres de menors".

"A més, els partits que sustenten al Consell van votar en contra de la creació d'una comissió d'investigació en Les Corts per a analitzar diferents fets molt greus ocorreguts en diferents centres de menors de la Comunitat Valenciana", ha afegit.

Elena Bastidas ha afirmat que "la falta de contundència de Puig amb Oltra comença a ser molt preocupant i comença a ser una taca que afecta a tot el Consell" i ha criticat "el silenci atronador del 'president' en aquesta qüestió".

"Puig és el màxim responsable del Consell, no pot tapar més les vergonyes de la seua vicepresidenta en la gestió dels centres de menors. L'únic responsable és Puig. Si no cessa immediatament Oltra es converteix en còmplice d'eixa ocultació i falta de transparència", ha exigit.