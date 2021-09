El ERE de Vodafone no es una sorpresa para los empleados: "Han tomado como costumbre aplicar uno cada dos años"

Vodafone España ha anunciado el cierre de todas sus tiendas propias en el territorio nacional y ha aplicado un ERE a sus empleados de la sección comercial —más de 500 personas podrían verse afectadas— causando sorpresa y preocupación entre los trabajadores de la multinacional, que no esperaban este "movimiento tan raro".

Un empleado de Vodafone que ha preferido mantenerse en el anonimato explica a 20minutos que "hace dos años aproximadamente se gastaron mucho dinero en remodelar las tiendas propias y todos lo veíamos bien porque, al fin y al cabo, repercute en la imagen de marca de los clientes". No obstante, señala que la multinacional decidió aplicar el ERE para "reestructurar solo esa parte de la plantilla".

El trabajador indica que "se trata de un ERE específico, puesto que solo afecta a la parte comercial, otras secciones como la de Tecnología no se han visto afectadas".

Señala, no obstante, que "la compañía ha tomado como costumbre que cada dos años o dos años y medio hacen un ERE con la excusa de que tienen que cambiar la estructura por el mercado, y la mayoría de nosotros no tragamos con ese tema porque no es necesario un ERE para cambiar la estructura de la plantilla".

Los motivos de este ERE tienen que ver con "intentar sacar más dinero porque por otros medios no lo han conseguido", por ello, "despiden a los más antiguos y contratan a personas con menos experiencia que cobran menos", añade.

Sacar beneficios reduciendo sueldos

El empleado explica que Vodafone España es "una de las cuatro grandes" dentro de Vodafone Grupo, al ser uno de los países donde mejores resultados se han cosechado en los últimos años junto a Italia y Alemania.

"Si uno de ellos baja mucho de esas expectativas previstas, se nota respecto a los cuatro grandes" y la fórmula a corto plazo para equilibrarla "es montar un ERE y contratar a jóvenes".

El trabajador lamenta que este movimiento "solo les sirve para solucionarlo de año a año y, como los problemas son estructurales, vuelve a reproducirse con el tiempo".

Los trabajadores de la sección comercial, los únicos afectados

Esta estrategia de reestructuración de personal llevada a cabo por Vodafone España solo afectará a los empleados de la sección comercial, ya que "prácticamente no hay otros trabajadores de otras secciones afectados por el ERE".

Sin embargo, la misma fuente indica que sí se han llevado a cabo otras reestructuraciones recientemente por una vía diferente que la que ofrece aplicar un ERE a la plantilla, como es el caso de la sección Tecnología, que ahora depende del ente Vodafone Grupo.

De esta manera, "todos los empleados de esta sección pertenecen a Vodafone Grupo y ya no están en Vodafone España", lo que les ha permitido que "el ERE afecte adonde les interese".

"Creíamos que este ERE ocurriría más tarde"

El año fiscal es clave para comprender tanto la frecuencia como las épocas del año donde los trabajadores corren más riesgo de sufrir un ERE. En el caso de Vodafone España, que los ciclos fiscales los comienzan "en marzo", este ERE a la sección comercial les pilló por sorpresa, puesto que "la mayoría de las veces aplican los ERE al comenzar el año fiscal y este se ha lanzado mucho más rápido".

"Normalmente lo convocan en diciembre, siguen los plazos para llevar a cabo la negociación colectiva con los sindicatos y lo ejecutan a los dos meses y pico para empezar ya el año fiscal en abril con la nueva estructura hecha", detalla.

Según este trabajador, tal era la costumbre que, entre los empleados internos, se preguntaban "cuánto va a tardar en hacer otro ERE" y ha sido "más rápido de lo que esperábamos".

Sin embargo, indica que "es posible que los empleados comerciales tampoco se lo esperaban porque antes de la pandemia parecía que Vodafone iba a invertir fuerte en las tiendas propias".

El cambio de consejero delegado fue clave

Pese a que la empresa "se portó muy bien" en época pandémica, esta fuente anónima detalla que, tras un breve tiempo, "es como si hubiera desaparecido Recursos Humanos".

"Antes, la jefa mandaba correo con mucha regularidad y, de pronto, ha desaparecido, no hemos vuelto a saber nada de ellos", indica el empleado de Vodafone España, que lamenta el hermetismo de la empresa.

"El ERE sí nos lo ha notificado directamente el consejero delegado, Colman Deegan, que, cuando lo pusieron en ese puesto, era más conocido en otras empresas de las que venía por ser especialista en hacer temas de ERE", señala.

"Marcha atrás no va a haber y muchos acabarán fuera"

Los trabajadores del sector comercial de Vodafone España quedan expuestos, así, a un periodo de incertidumbre y pesimismo, en el que tanto los sindicatos como la empresa establecerán negociaciones para dilucidar el futuro de los empleados.

Ante las recurrentes experiencias de este empleado con los ERE lanzados por la multinacional, estima que "lo normal es que, si hay suerte, consigan sacarlos a todos como voluntarios, pero los trabajadores comerciales tienen que dejar la empresa y no tienen ninguna solución".

La misma fuente asume que "lo máximo que van a poder conseguir es que las condiciones sean un poco buenas, marcha atrás no va a haber y muchos acabarán fuera. No tiene buena pinta".