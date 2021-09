El Andalucía Costa del Sol Open de España de golf estrenará formato con un plantel más reducido

El recorrido marbellí acogerá a las 64 mejores jugadoras del ranking del Ladies European Tour a las que se sumarán ocho golfistas invitadas. De esta manera se potencia la excepcionalidad de esta prueba dotada con 600.000 euros de bolsa de premios, a los que se sumarán otros 250.000 euros que se otorgarán a las tres ocupantes del podio en el escalafón anual.

Para potenciar la competición en igualdad de condiciones, los puntos obtenidos en este torneo por las invitadas no contarán para la Race to Costa del Sol, con lo que no influirán a la hora de establecer las categorías de juego para la temporada que viene, han indicado desde la Diputación.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción por esta prueba, que se celebró años atrás también en la provincia: Flamingos (2010), La Quinta (2011 y 2018), Aloha Golf (2016 y 2019), y el Real Club de Golf Guadalmina (2017 y 2020).

Salado se ha referido a la importancia del segmento de golf en la provincia de Málaga y ha indicado que con 74 campos la Costa del Sol es la zona de Europa continental con mayor densidad, con más de 500 hoyos regados con agua reciclada.

También ha aludido al poder desestacionalizador de este segmento: "Es indudable y el nivel de gasto de estos turistas, superior al del visitante medio. La gran contribución económica que trae este tipo de visitante a la industria turística de la provincia es innegable, por su alto poder adquisitivo, y por la alta calificación que nos otorgan los turistas de golf, así como por su alto grado de fidelidad".

El segmento de golf aporta unos ingresos de 1.400 millones y 17.700 puestos de trabajo a la Costa del Sol. A ello se suma la nota media de 9,24 sobre diez: "una excepcional cifra cuyos mayores garantes son la seguridad, el trato humano y la relación calidad-precio. El 98,7% recomienda el destino Costa del Golf".

Por su parte Juan Marín, vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha indicado en un comunicado que "Andalucía es una tierra ligada estrechamente al golf. Nuestras muchas horas de sol y nuestro clima agradable nos convierten en un escenario perfecto para disfrutar de este deporte todo el año.

También se refirió a la celebración en 2023 en la provincia malagueña de la Solheim Cup, la versión femenina de la Ryder: "Nuestra apuesta por el deporte femenino es decidida como ha demostrado que seamos sede de la Solheim", ha indicado Marín.

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2021 se celebra en Los Naranjos Golf Club del 25 al 28 de noviembre y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, evento declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y que proporciona importantes ventajas fiscales a las empresas participantes.