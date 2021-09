Podemos exige "responsabilidades" a la Delegación del Gobierno en Madrid por la manifestación nazi en Chueca

Podemos considera que la "gravísima" manifestación contra el colectivo LGTBI celebrada en Madrid el pasado sábado por varias decenas de personas con simbología neonazi "no tiene cabida en democracia". Y, por ende, los morados consideran que la Delegación del Gobierno en la comunidad debe asumir "responsabilidades" por haber permitido la marcha y por no haber realizado detenciones ante los "delitos de odio" que, en opinión de Podemos, se cometieron en dicha concentración.

Así lo planteó este lunes la portavoz orgánica del partido morado, Isa Serra, apenas un día después de que IU pidiera la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, la socialista Mercedes González, por permitir una manifestación de estas características y, además, en el barrio madrileño de Chueca, muy frecuentado por la comunidad LGTBI. Podemos no ha pedido por el momento la renuncia o el cese de González. Pero sí considera imprescindible que "se asuman responsabilidades" en la Delegación del Gobierno en Madrid.

"Hay que investigar qué ha sucedido para que haya nazis en las calles de Madrid amenazando a personas, llamándolas sidosas, cuando eso son delitos de odio", sostuvo Serra, que afirmó que estos actos no pueden salir "impunes". "Se tienen que asumir responsabilidades", insistió la portavoz morada, que señaló a "quienes no dieron la orden de paralizar esos delitos, incluso deteniendo a esas personas", aunque no nombró a la delegada del Gobierno.

Por el contrario, la dirigente de Podemos sí apuntó de manera expresa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusó de no haber "condenado y rechazado lo sucedido". "Sí le hemos oído decir que la homofobia no existe y que está en la cabeza de la izquierda", denunció Serra, que exigió a Ayuso que "se manifieste en contra de actos como estos" y afirmó que "en democracia no hay término medio: quienes no condenan un acto así están del lado de los nazis".

"No vale solo con que rechacemos unas manifestaciones homófobas, sino que todos los grupos deben comprometerse en la defensa de los grupos LGTBI y seguir amparando sus derechos", sostuvo igualmente la portavoz, que afeó a Vox su intención de derogar las leyes de protección del colectivo LGTBI y acusó a Ayuso de planteárselo. "Hay un problema de seguridad de las personas LGTBI, y todos los grupos políticos y toda la sociedad nos tenemos que implicar en combatir los discursos de odio", afirmó Serra.

La dirigente de Podemos cargó además contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que acusó de hacer gala de un "cinismo absoluto" por haber condenado la manifestación y haber calificado a quienes acudieron a la misma de "banda de locos y fanáticos" para, poco después, afirmar que lo ocurrido "apesta a cloaca socialista". "Es una vergüenza, porque han sido los medios de Vox los que ha apoyado y convocado estas manifestaciones", denunció Serra, que recordó varias afirmaciones denigrantes de Vox contra el colectivo LGTBI.