"Mucho más rápido y más cómodo": comienza la vacunación sin cita en los campus universitarios de Madrid

Las universidades de la Comunidad de Madrid han comenzado este martes a vacunar contra la Covid-19 a sus estudiantes en sus campus, con la instalación de 18 equipos de vacunación móviles de CruzRoja en un total de 13 centros de la región, públicos y privados, a los que se puede acudir sin necesidad de cita previa.

La Comunidad de Madrid anunciaba esta medida la semana pasada con el fin de avanzar en la inmunización de los más jóvenes de la región, o de cualquier persona que quiera vacunarse. En estos dispositivos que desde hoy están disponibles en los campus universitarios se empleará la vacuna de Pfizer.

"Me llegó un correo de la universidad de que podía vacunarme sin cita previa y he decidido hacerlo aquí ya que es mucho más cómodo y rápido", ha señalado María, una estudiante de la Complutense en declaraciones para 20minutos.

Concretamente, los días 14, 15 y 16 de septiembre se inmunizará, sin necesidad de cita previa, en estos 'vacunabús' que estarán instalados en dos campus de la Universidad Complutense: Ciudad Universitaria (Polideportivo de La Almudena) y Somosaguas (Polideportivo), de 11:00 a 17:00 horas.

Además, desde el miércoles 15 y hasta el viernes 17 de este mes se instalará otro dispositivo de vacunación en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma (Sala polivalente, en la Plaza Mayor), con el mismo horario.

Estos tres operativos de vacunación contra la Covid, organizados en colaboración con Cruz Roja, volverán a instalarse en los mismos puntos a los 22 días, con el fin de facilitar que las personas que reciban la primera dosis de Pfizer esta semana puedan completar en plazo su pauta en el mismo lugar. Eso sí, las personas que hayan sido vacunadas en primeras dosis fuera de Madrid, es necesario presentar el certificado de haber sido vacunado de ésta para poder administrar la segunda.

"Yo quería vacunarme pero cuando me daban las citas no podía y al final he optado por venir aquí, que no había que solicitar cita previa", señala Isabel, otra de las estudiantes vacunadas.

Por su parte, Alejandro es gallego y la cita para la segunda vacuna le tocaba muy tarde y ha decidido vacunarse en Madrid. "Soy de Galicia y allí solo tuve la oportunidad de ponerme la primera, la segunda me daban cita para muy tarde y no quería esperar más, por eso he venido aquí".

Con esta medida, que responde a la reorganización de la red de puntos de vacunación, la Consejería de Sanidad espera poder superar la semana que viene el 90% de la pauta completa en todas las franjas de edad de su población diana (mayores de 12 años).

Se mantendrán 13 puntos estables y se incorporarán 18 equipos móviles de Cruz Roja que se distribuirán por campus universitarios públicos y privados de la región hasta finales del mes de septiembre.

Porcentaje de población vacunada

En términos generales, el 88,6% de la población diana de la Comunidad de Madrid (de 12 años en adelante) ya ha recibido una dosis y el 83% dispone de la pauta completa de vacunación.

Por grupos de edad, un 76,5% de los ciudadanos entre 12 y 19 años han sido inmunizados con la primera dosis, mientras que el 51,3% ha completado ya la pauta. En la franja de 20 a 29 años, el 76,6% ya dispone de la primera dosis y un 67,6% tiene la pauta completa.