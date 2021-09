IIPP abre expediente por la actuación de los tres funcionarios de la cárcel de Villena en la reducción de un interno

Ortiz, que ha advertido que "cualquier comportamiento irregular tendrá una respuesta tan justa como contundente", ha indicado que además del expediente disciplinario, existe una investigación judicial abierta y será un juez el que determine si "hubo exceso de fuerza por parte de los funcionarios o si el que agrede es el interno". Asimismo, ha calificado de "aventurado" sacar conclusiones sobre la posibilidad de relacionar esa actuación de los funcionarios con la agresión a la subdirectora y ha añadido que son procedimientos diferentes.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la puerta de la prisión, convocada para condenar el ataque a la mando de Alicante II, y a la que también ha asistido la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador. Las concentraciones, además de en Villena, se han celebrado en el resto de prisiones y en la sede de la Secretaría General de IIPP en Madrid.

Poblador ha expresado su "apoyo" y "condena firme" a la agresión a la subdirectora y ha afirmado que el Gobierno está poniendo "todas las herramientas necesarias" para esclarecer los hechos en el "menor tiempo posible". "Desde el minuto uno estamos intentando esclarecer los hechos pero podemos entender que es complicado porque esto ocurrió en Benidorm. Se están poniendo todas las herramientas para que esto se aclare cuanto antes", ha indicado la subdelegada.

Preguntado por si cree que hubo actuación desmedida por parte de los funcionarios implicados en esa reducción por lo que reflejan las grabaciones, el responsable de IIPP ha señalado que será el expediente el encargado de determinar si la actuación fue correcta o no". "Para eso está el expediente disciplinario, para determinar si la actuación fue correcta o no, con la garantía de que el expediente que abrimos está condicionado por el procedimiento judicial que se sigue en el juzgado de Villena para saber qué ocurrió", ha expuesto.

FUNCIONARIOS DE BAJA

Al mismo tiempo, ha confirmado que los tres funcionarios están de baja desde el 16 de agosto, fecha en la que ocurrieron los hechos, por las agresiones y lesiones sufridas. Por este motivo, ha dicho, no ha podido hablar con ellos.

Ortiz ha hecho hincapié en que se trata de dos procesos distintos: por un lado, está la reducción del recluso, sobre la que se ha realizado una investigación previa que está casi terminada con las declaraciones que se han recibido y el complemento de las imágenes obtenidas y que se va a transformar en un expediente disciplinario. Por otro, hay dos procedimientos judiciales: el que se refiere al hecho en sí en la cárcel y otro por la agresión que ha sufrido la subdirectora.

También ha señalado que no le consta que haya precedentes relacionados con los funcionarios. Del mismo modo, ha indicado que la subdirectora de la prisión "se siente con fuerza". "La veo una profesional íntegra que tiene muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público", ha remarcado.

Sobre el interno del incidente, Ortiz ha explicado que no sufre enfermedad mental pero sí está "en un programa para aquellas personas que tienen algún problema de salud mental". El recluso ha sido observado por varios médicos y que hay parte de las lesiones sufridas. Ahora está en una prisión fue de la Comunitat Valenciana, se encuentra bien y se le ha ofrecido declarar en las investigaciones previas.

AUSENCIA DE FUNCIONARIOS EN LA PROTESTA

Preguntado por si le llama la atención la ausencia de grupos de funcionarios de prisiones en la concentración de condena, ha respondido que no "porque no se puede abandonar el servicio" para acudir a la protesta. "Estoy convencido de que la inmensa mayoría de funcionarios de prisiones hubieran estado aquí, son profesionales íntegros de los que no hay ninguna duda sobre su trabajo", ha culminado.

Sobre este tema, el presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)-UGT, José Ramón López, que ha participado en una rueda de prensa en València, ha justificado la ausencia del sindicato en la concentración convocada por IIPP por "la hipocresía de la Administración", a quien ha acusado de "querer instrumentalizar" esa agresión a la mando del centro.

"No tiene sentido convocar este tipo de concentraciones cuando nunca lo hacen ni favorecen que los funcionarios de prisiones se concentren cuando el agredido es otro tipo de trabajador", ha denunciado, al tiempo que ha subrayado que, por este motivo, "como organización sindical, no han convocado ni secundado" la concentración de este jueves.

López ha asegurado que "cada 36 horas se agrede a un trabajador público, pero IIPP pone problemas para que los funcionarios de los centros puedan organizar concentraciones" en señal de protesta. "La Administración no solo puede preocuparse cuando se toca a determinadas personas, sino cuando le pase a cualquier trabajador", ha declarado.