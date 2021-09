Hace dos décadas, cuando el grupo terrorista Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y sembró el pánico en Estados Unidos, y por extensión en todo el planeta, Sergio Fernández era un bebé de pocos meses. Jorge Pineda tan solo tenía dos años y Lucía Valles era algo más mayor pero, con cuatro años, no lo suficiente como para acordarse de lo que pasó aquel 11 de septiembre. Ellos forman parte de la Generación Z y hemos salido a la calle para preguntar qué saben de unos ataques que se cobraron la vida de 3.000 personas.

Sacamos la cámara y el micro en las inmediaciones de la Gran Vía de Madrid y, al contrario de lo que nos ha sucedido en alguna otra ocasión, todos los veinteañeros a los que vamos preguntando conocen los hechos. Con más o menos detalle, sitúan los ataques contra el World Trade Center de Nueva York y destacan que hubo que lamentar miles de muertos.

"Fue un atentado que cometieron los yihadistas. Se montaron en unos aviones y atravesaron unos edificios haciendo que se cayeran y murieron miles de personas", apunta Lucía. "Fueron atentados organizados por Al Qaeda. Dos aviones impactaron en las torres gemelas, otro en Washington y otro se quedó de camino", amplía Jorge. "Mi madre me informó el otro día de que tiene que ver con el conflicto de Estados Unidos, Afganistán… Con todos esos países y la guerra que hay entre ellos", ahonda Helena Estancona, sacando a relucir la reciente retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras el conflicto armado más largo de su historia.

Gustavo Carballo también sabe lo que le refirieron sus padres, pero él lo vivió más de cerca, aunque no fuese consciente de ello. "Daba la casualidad de que yo estaba en Miami y lo que me contaron es que cerró todo el país. Justo teníamos que tomar un vuelo para regresar a Venezuela tres días después y tuvimos que quedarnos como dos semanas más porque cerraron todo el espacio aéreo. Es lo que me contaron", relata este joven.

Es lo que le contaron, dice, y como él son varios los entrevistados que apuntan hacia sus progenitores como primera fuente de información sobre la tragedia. "Fue una gran desgracia, cuando me lo contó mi madre me impactó muchísimo", coincide por ejemplo Álex Bausá. "Yo empecé a saberlo por mi familia. Aparte cuando llegas a una edad quieras o no, igual que el 11M, te vas enterando. Además vi un documental sobre ello hace como dos años", explica Lucía. "Te enteras buscando en internet o lo hablas con los amigos y ahora que ya eres más mayor en documentales y películas", apostilla Jorge.

"No entra en el temario"

Familia, documentales, películas, internet, medios de comunicación como la tele o la radio -agrega Sergio-... pero y ¿en el colegio o en el instituto? "Nada. Cero, cero, cero, cero", reitera Helena. "Estoy haciendo Bachillerato de Letras y en Historia se habla de Europa pero los conflictos de Asía o de países subdesarrollados no se tratan. Tenía una profesora que intentaba enseñarnos sobre esos temas pero la gente no quería que se hablase de ello porque no entraba en el temario", lamenta.

"Nunca se ha tocado el tema en clase. Ni del 11S ni del 11M. En todo caso se menciona de pasada que fueron atentados en los que murió mucha gente pero no te enseñan por qué pasaron verdaderamente", señala Lucía en la misma línea. "Cada 11 de septiembre se recordaban los atentados que sufrió Estados Unidos en 2001 pero poco más", asevera por su parte Claudio Véliz.

El 11S forma parte así de los acontecimientos más recientes de la historia que no se abordan en las aulas. Su retransmisión en directo a nivel global dejó sin embargo impactantes y dolorosas imágenes a las que es difícil escapar. También graves consecuencias que perduran. Sergio cree por ejemplo que dejó "miedo a que pudiera repetirse en otras ciudades". Claudio apunta que llevó a los países a protegerse más y a intentar estar mejor preparados ante la posibilidad de una amenaza similar. La Generación Z no está tan marcada por aquellos ataques como sus predecesoras pero sabe que aquel día, cuando ellos aún no habían nacido, llevaban pañales o jugaban en el parque, el mundo cambió.