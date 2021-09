"Poseído", "desequilibrado" o "juguete roto"... las reacciones de la Iglesia a la renuncia de Novell, exobispo de Solsona

La renuncia del exobispo de Solsona, Xavier Novell, ha generado un nuevo terremoto dentro de la Iglesia. El conocido como 'enfant terrible' por sus anteriores polémicas -ha defendido terapias antigays y se ha manifestado a favor del referéndum de autodeterminación de Cataluña- ha sido criticado por el obispado de Solsona, que considera que están ante un asunto "muy grave" por "la mezcla de una personalidad atormentada y unos sucesos sobrenaturales".

Así lo recoge el diario ABC, que recuerda que el hasta ahora clérigo practicaba con frecuencia exorcismos. Si bien Novell aludió razones "estrictamente personales" en su carta de renuncia el pasado 23 de agosto, el diario Religión Digital destapó que el exobispo se había enamorado de la psicóloga y escritora Silvia Caballol, autora de novelas erótico-satánicas como 'El infierno en la lujuria de Gabriel'.

Según los clérigos consultados por el citado diario, el propio Papa Francisco le habría pedido "hasta en dos ocasiones que se exorcice" y sospechan que si el obispo se niega es "porque sabe que algo esconde".

Esta historia ha llevado igualmente a pronunciarse al respecto a la monja dominicana Lucía Caram, que ha manifestado en el programa Todo es mentira de Cuatro que Novell "no está en sus cabales" y ha añadido que cree que "hay un tema que es clarísimo y es el titular, el tema de que se va con una mujer que escribe novela erótica, pero yo creo que el motivo principal es que viene de una carrera de despropósitos y el Papa Francisco estaba muy enfadado con él".

Caram ha acusado a Novell de "espantar a mucha gente de la Iglesia" y considera que el polémico sacerdote es un "juguete roto que no sabemos por dónde va a salir".

"Si él tenía un compromiso y decide salirse porque se enamora y se quiere casar, hay que hacer las cosas bien, porque él ha hecho mucho daño a la gente. Estamos hablando más que de un Obispo de una persona que era un desequilibrado", agregó en el espacio de Cuatro.

Novell, que en su día fue el obispo más joven de España cuando fue nombrado para esta diócesis en 2010, estaba considerado un obispo de talante conservador, favorable a un referéndum y al derecho a la autodeterminación de Cataluña, también defendió la libertad de los presos independentistas y ha destacado por sus alegatos contra el aborto, contra el matrimonio de los homosexuales y contra la eutanasia.

En 2017 fue también muy criticado por declarar sobre las familias sin figura paterna que "la homosexualidad puede estar relacionada con una figura paterna ausente y desviada". Además, en una entrevista en 2011, preguntado por qué haría si se enamorara, respondió que "si un día yo me encuentro con una mujer que me atrae por su forma de ser o de pensar o de hacer, y suscita en mí un sentimiento de afecto conyugal, de enamoramiento, creo que lo que tengo que hacer y haría sería no verla más".

Xavier Novell i Gomà nació en Montfalcó d’Ossó en 1969 (52 años) se licenció en Ingeniaría Técnica Agrícola por la Universidad de Lérida. Fue ordenado sacerdote en 1997 y en 2010, Benedicto XVI le nombró obispo de Solsona.