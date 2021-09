Mascarilla, 100% de presencialidad y menos alumnos en las aulas valencianas para el nuevo curso escolar

El nuevo curso escolar comienza este miércoles 8 de septiembre en la Comunitat Valenciana con un 100% de presencialidad, menos alumnos por la caída de la natalidad y más docentes, lo que baja la ratio de alumnos por aula a una media de 20,7 en Infantil y Primaria. Además, hay 5.042 profesores de refuerzo por la Covid que la Conselleria de Educación quiere que se conviertan en estructurales para elevar la calidad educativa más allá de la coyuntura de la pandemia. En los centros educativos todavía habrá medidas antiCovid, como los grupos burbuja en Primaria, ventilación y distancia (1,2 metros en Secundaria). El boom de la FP, con 6.526 plazas nuevas y 106.419 alumnos, todavía irá a más en los dos próximos cursos por la elevada demanda de perfiles profesionales ligados a la transformación del modelo productivo y a la recuperación económica.

Estas son las líneas principales de la vuelta a las aulas para el curso 2021/2022 que han expuesto este lunes el conseller de Educación, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de este departamento, Miguel Soler, en una rueda de prensa en la que han abordado los diferentes aspectos del nuevo ejercicio escolar. Marzà ha destacado que la "gran diferencia" respecto al anterior será el 100% de presencialidad en todos los niveles y etapas, un hito alcanzado por la vacunación de los mayores de 12 años, el refuerzo de profesorado y la flexibilización de algunas restricciones, como la distancia de 1,2 metros en el caso de los alumnos de Secundaria.

Los llamados grupos de convivencia estable seguirán en los colegios, así como la mascarilla obligatoria a partir de 1º de Primaria y las entradas y salidas en escalonadas a los centros. En el patio, los alumnos podrán interactuar aunque no sean del mismo grupo, pero siempre con mascarilla, al aire libre y con precaución. Respecto a las cuarentenas, no tendrán que hacerla aquellas personas que sean contacto estrecho de un positivo y tengan la pauta de vacunación completa, según el protocolo de Sanidad, a diferencia de lo que sucedió el curso pasado, cuando la inmunización aún estaba en proceso de administración y no llegaba a todos.

"La pandemia todavía está ahí, no iniciamos un curso normal, por lo que hemos de ser prudentes y aplicar todos los protocolos, especialmente el de ventilación en las aulas, con los 8.000 filtros EPA", ha manifestado Marzà. De hecho, según el conseller, el refuerzo de la plantilla docente persigue garantizar la seguridad sanitaria y la presencialidad, pero también "centrarse en el acompañamiento educativo y emocional".

En este último apartado, se han creado seis unidades especializadas de orientación y guía de acompañamiento emocional en tiempos de Covid para el alumnado, familias y docentes, así como un nuevo protocolo de prevención de suicidios en el alumnado. "Hemos de afrontarlo", ha reconocido Marzà, quien también ha destacado la presencia de 1.452 orientadores en los centros educativos, un 37,2% más que el curso pasado.

El número total de alumnos, según la previsión de la Conselleria, se situará este curso en 787.565, lo que supone 2.753 escolares menos que el curso pasado, es decir, un descenso del 0,35%. Por etapas, baja especialmente en Infantil y Primaria por la caída de la natalidad, pero aumenta especialmente en FP. En cambio, habrá 1.853 maestros y profesores más, hasta alcanzar los 77.916 docentes, lo que permitirá una "mejor atención educativa que los cursos prepandémicos".

Construcción de nuevos centros educativos

Durante el curso escolar que empieza se inaugurarán 16 centros educativos nuevos en la Comunitat Valenciana, con una inversión total de 76,9 millones de euros. Además, actualmente hay obras en marcha en 136 centros, de los que 36 son de nueva construcción. Esta actividad está generando actividad a 273 empresas vinculadas al sector de la construcción con 6.655 puestos de trabajo.#

La "gran apuesta" por la FP

La Formación Profesional (FP) es "la gran apuesta" del curso, según Marzà. Se han creado 6.526 nuevas plazas con la apertura de 197 ciclos y 23 cursos de especialización nuevos. El número total de alumnos de esta etapa llegará a los 106.419 durante este curso, un 29% más que hace seis años, y se prevé que aún crezca más los dos próximos cursos debido a la demanda formativa de las empresas, al empuje de los fondos europeos de recuperación y a la pujanza de las ramas profesionales vinculadas a la transformación del modelo productivo, como sanidad, telecomunicaciones, medio ambiente o atención a las personas.

Becas, libros y aulas de 2 años

Está previsto que las becas de comedor lleguen a unos 140.000 alumnos de la Comunitat Valenciana, un 5% más que el curso pasado, con un presupuesto asignado de 73,4 millones de euros. En el programa de bancos de libros gratuitos Xarxa Llibres participan 441.441 escolares, lo que supone el 88% de las familias del alumnado valenciano.

En las etapas más tempranas hay ya 67.796 plazas del tramo de 0 a 3 años, un 1,9% más que el curso pasado, y se han habilitado en total 18.186 plazas gratuitas de 2 años en 939 aulas. El Bono Infantil para el tramo 0-3 años, por su parte, contará con una inversión de 61 millones de euros, un 10% más que el curso pasado. Esta ayuda, que en 2015 era lineal de 60 para todos los beneficiarios, se concede ahora por tramos en función de criterios de renta. Para 2-3 años, la ayuda mínima es ahora de 90 euros, y la máxima de 220 euros.