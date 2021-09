Mascareta, 100% de presencialitat i menys alumnes a les aules valencianes per al nou curs escolar

El nou curs escolar comença aquest dimecres 8 de setembre en la Comunitat Valenciana amb un 100% de presencialitat, menys alumnes per la caiguda de la natalitat i més docents, la qual cosa baixa la ràtio d'alumnes per aula a una mitjana de 20,7 en Infantil i Primària. A més, hi ha 5.042 professors de reforç per la Covid que la Conselleria d'Educació vol que es convertisquen en estructurals per a elevar la qualitat educativa més enllà de la conjuntura de la pandèmia. En els centres educatius encara hi haurà mesures antiCovid, com els grups bambolla en Primària, ventilació i distància (1,2 metres en Secundària). El boom de la FP, amb 6.526 places noves i 106.419 alumnes, encara anirà a més en els dos pròxims cursos per l'elevada demanda de perfils professionals lligats a la transformació del model productiu i a la recuperació econòmica.

Aquestes són les línies principals de la tornada a les aules per al curs 2021/2022 que han exposat aquest dilluns el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d'aquest departament, Miguel Soler, en una roda de premsa en la qual han abordat els diferents aspectes del nou exercici escolar. Marzà ha destacat que la "gran diferència" respecte a l'anterior serà el 100% de presencialitat en tots els nivells i etapes, una fita aconseguida per la vacunació dels majors de 12 anys, el reforç de professorat i la flexibilització d'algunes restriccions, com la distància d’1,2 metres en el cas dels alumnes de Secundària.

Els anomenats grups de convivència estable seguiran en els col·legis, així com la mascareta obligatòria a partir de 1r de Primària i les entrades i eixides escalonades als centres. Al pati, els alumnes podran interactuar encara que no siguen del mateix grup, però sempre amb mascareta, a l'aire lliure i amb precaució. Respecte a les quarantenes, no hauran de fer-la aquelles persones que siguen contacte estret d'un positiu i tinguen la pauta de vacunació completa, segons el protocol de Sanitat, a diferència del que va succeir el curs passat, quan la immunització encara estava en procés d'administració i no arribava a tots.

"La pandèmia encara està ací, no iniciem un curs normal, per la qual cosa hem de ser prudents i aplicar tots els protocols, especialment el de ventilació a les aules, amb els 8.000 filtres EPA", ha manifestat Marzà. De fet, segons el conseller, el reforç de la plantilla docent persegueix garantir la seguretat sanitària i la presencialitat, però també "centrar-se en l'acompanyament educatiu i emocional".

En aquest últim apartat, s'han creat sis unitats especialitzades d'orientació i guia d'acompanyament emocional en temps de Covid per a l'alumnat, famílies i docents, així com un nou protocol de prevenció de suïcidis en l'alumnat. "Hem d'afrontar-ho", ha reconegut Marzà, qui també ha destacat la presència de 1.452 orientadors en els centres educatius, un 37,2% més que el curs passat.

El nombre total d'alumnes, segons la previsió de la Conselleria, se situarà aquest curs en 787.565, la qual cosa suposa 2.753 escolars menys que el curs passat, és a dir, un descens del 0,35%. Per etapes, baixa especialment en Infantil i Primària per la caiguda de la natalitat, però augmenta especialment en FP. En canvi, hi haurà 1.853 mestres i professors més, fins a aconseguir els 77.916 docents, la qual cosa permetrà una "millor atenció educativa que els cursos prepandèmics".

Construcció de nous centres educatius

Durant el curs escolar que comença s'inauguraran 16 centres educatius nous en la Comunitat Valenciana, amb una inversió total de 76,9 milions d'euros. A més, actualment hi ha obres en marxa en 136 centres, dels quals 36 són de nova construcció. Aquesta activitat està generant activitat a 273 empreses vinculades al sector de la construcció amb 6.655 llocs de treball.

La "gran aposta" per la FP

La Formació Professional (FP) és "la gran aposta" del curs, segons Marzà. S'han creat 6.526 noves places amb l'obertura de 197 cicles i 23 cursos d'especialització nous. El nombre total d'alumnes d'aquesta etapa arribarà als 106.419 durant aquest curs, un 29% més que fa sis anys, i es preveu que encara cresca més els dos pròxims cursos a causa de la demanda formativa de les empreses, a l'empenyiment dels fons europeus de recuperació i a la puixança de les branques professionals vinculades a la transformació del model productiu, com a sanitat, telecomunicacions, medi ambient o atenció a les persones.

Beques, llibres i aules de 2 anys

Està previst que les beques de menjador arriben a uns 140.000 alumnes de la Comunitat Valenciana, un 5% més que el curs passat, amb un pressupost assignat de 73,4 milions d'euros. En el programa de bancs de llibres gratuïts Xarxa Llibres participen 441.441 escolars, la qual cosa suposa el 88% de les famílies de l'alumnat valencià.

En les etapes més primerenques hi ha ja 67.796 places del tram de 0 a 3 anys, un 1,9% més que el curs passat, i s'han habilitat en total 18.186 places gratuïtes de 2 anys en 939 aules. El Bo Infantil per al tram 0-3 anys, per part seua, comptarà amb una inversió de 61 milions d'euros, un 10% més que el curs passat. Aquesta ajuda, que en 2015 era lineal de 60 per a tots els beneficiaris, es concedeix ara per trams en funció de criteris de renda. Per a 2-3 anys, l'ajuda mínima és ara de 90 euros, i la màxima de 220 euros.