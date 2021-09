Almeida estudia peatonalizar el bulevar de Peña Gorbea y convertir en vía urbana la A-5 para ganarse a los 'carmenistas'

El bulevar de Peña Gorbea (Puente de Vallecas) podría volver a cerrarse al tráfico como ya ocurrió en tiempos de Carmena. Y los vecinos de Campamento, Batán, Aluche y Lucero estarían más cerca de transformarse en vía urbana antes, incluso, de que vean arrancar las obras del túnel de la A-5. El alcalde de la capital ha confirmado esta mañana su disposición a ejecutar ambos proyectos que, tal y como avanzó 20minutos, forman parte de las exigencias de los cuatro díscolos de Más Madrid para apoyar su Ordenanza de Movilidad.

"Lo estamos estudiando", ha apuntado el regidor popular tras recordar que "no se puede vincular a la ordenanza de movilidad sostenible cuestiones que no tienen que ver con la ordenanza de movilidad sostenible". Con ello, Almeida paga el precio que han puesto los cuatro concejales escindidos de Más Madrid sin cuyos votos no podrá sacar adelante su plan.

Mientras que se asegura estos apoyos, el alcalde trata de ganarse al resto de grupos de la oposición. "Vamos a seguir negociando tanto con los ediles de Recupera Madrid, con el grupo municipal socialista -a quienes aprobarán 13 de sus 59 enmiendas- al igual que nos gustaría hablar con Más Madrid y con Vox. Sin embargo, estos últimos aún no se han reunido con el grupo municipal. "Los madrileños no entienden que haya grupos municipales que se nieguen a sentarse con el equipo de Gobierno. No pasa nada por hablar, no pasa nada en una cuestión tan crucial como esta poder debatir y llegar a acuerdos", apunta el primer edil.

Con independencia de si logra el apoyo de los socialistas o consiga sentarse con Vox y Más Madrid -los grupos que han enmendado toda la ordenanza- el alcalde mantiene su calendario previsto para sacar adelante la ordenanza antes del 15 de septiembre, día en que se cumple la sentencia judicial que anula Madrid Central.

Así, tal y como ha explicado Almeida, este martes se celebrará una comisión extraordinaria de la ordenanza en la que el Gobierno municipal dará a conocer las enmiendas que aprueba de cada uno de los grupos. El viernes la norma llegará al debate del Pleno, donde los grupos votarán la ordenanza. Los planes del alcalde "solo se podrían alterar como consecuencia de la resolución judicial que se pudiera dictar (sobre los cuatro concejales de Recupera Madrid que luchan por su independencia). En el caso de que no se acordara la suspensión, previamente se haría un Pleno para la constitución del grupo mixto, ha detallado el alcalde.