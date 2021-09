Yolanda Díaz celebra que Pedro Sánchez se comprometa a bajar el precio de la luz

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado este domingo "satisfecha" con el compromiso asumido hoy por el presidente, Pedro Sánchez, para bajar el precio de la electricidad antes de que acabe el año, porque "se ha convertido en el gran problema de este país", aunque ha advertido de que ya hay que "pasar de las palabras a los hechos".

Díaz ha hecho estas declaraciones junto al secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, momentos antes de participar en la Universidad Popular organizada por la formación morada este fin de semana en Gijón para hablar sobre "Un nuevo proyecto de País: vida buena y trabajo decente".

"Me alegro de que el presidente se comprometa a bajar la factura de la luz antes de que acabe este año" y de que este ejercicio no se pague más por la luz que en 2018, ha señalado la ministra de Trabajo que, no obstante, ha recordado que en el año de referencia señalado por Sánchez el megavatio hora, aunque mucho más barato que el actual, "tenía un precio muy elevado y estaba a 57 euros".

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se sitúa para mañana lunes, 6 de septiembre, en 132,65 euros por megavatio hora (MWh), con lo que este indicador vuelve a subir, después de encadenar tres días a la baja durante el fin de semana, en un marco de récord históricos.

Díaz ha reconocido que hay "mucha gente preocupada" por unos precios que se han convertido "en el gran problema de este país, para las familias, pequeñas empresas, autónomos, y también para que la recuperación sea justa" y ha asegurado que el anuncio hecho por Sánchez supone "escuchar lo que venía diciendo Unidas Podemos".

Tras afirmar que es preciso agilizar y abordar por el trámite de urgencia todas las medidas que permitan bajar el precio de la luz, la vicepresidenta ha criticado la falta de coherencia que se da entre las filas populares por pedir que se bajen los impuestos, pero no votar con el Gobierno las rebajas que se han decidido en el de generación eléctrica o la reducción del IVA del 21 al 20%, que supondrá la pérdida de 1.400 millones de euros de recaudación.

Subida del salario mínimo

Para la vicepresidenta, otra utopía concreta que hay que abordar y conseguir pasa por la mejora del salario mínimo interprofesional, "algo tan sencillo que mejora la vida de la gente que más lo necesita" y que será objeto de debate en la mesa de diálogo que se va a convocar este lunes.

La ministra ha dicho que sigue sin comprender por qué los que dicen que hoy no es el momento de subirlo están pactando convenios colectivos con una horquilla entre el 1,5 y el 1,8%.

"No puedo comprenderlo, salvo que quienes dicen que no es el momento quieran decir a los trabajadores que a los más pobres hay que seguir castigándoles. Mañana desde el Ministerio de Trabajo traduciremos esa utopía concreta y manifestaremos que sí es posible cambiar la vida de la gente", ha señalado.

El Ministerio de Trabajo ha empezado la negociación para subir el salario mínimo tomando como punto de partida los 15 euros de media para 2021 que una comisión de expertos recomendó el pasado junio, aunque con margen para mover esa cifra en aras del acuerdo social.

En concreto, los expertos apostaron por sumar este año entre 12 y 19 euros a los 950 euros brutos al mes actuales, una horquilla que Trabajo ve lo suficientemente amplia como para poder alcanzar un pacto.