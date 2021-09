La vuelta de las vacaciones de verano del grueso de los madrileños podría traducirse en un "pequeño repunte" de casos de Covid-19 en la región. Así lo ha indicado este viernes el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, quien ha reiterado que se deben seguir manteniendo todas las medidas de seguridad y prudencia frente al virus para disminuir el riesgo de contagios, incluso quienes tengan con la pauta completa porque la vacuna por sí sola "no es la solución a la pandemia".

Los técnicos de la Consejería de Sanidad tienen sobre la mesa la posibilidad de ese "mínimo" repunte de infecciones, pero a la vez siguen contemplando la ampliación de aforos en hostelería y el ámbito de la cultura antes de que acabe el mes. En este sentido, el Gobierno autonómico y representantes de estos sectores, y de otros que también puedan beneficiarse de la relajación, mantendrán reuniones a lo largo de las próximas semanas, para acordar las líneas de actuación.

Tal circunstancia es posible porque la vuelta de vacaciones de los muchos madrileños también se ha traducido en un mayor ritmo de vacunación. La campaña sufrió un frenazo en agosto por el 'éxodo' generalizado de residentes en la región, como es habitual, pero esta semana, entre lunes y jueves, ya se han puesto 45.000 dosis más que en el mismo periodo de la semana precedente, según Sanidad.

La vacuna, "una parte muy importante de la solución"

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el 79,1% de la población diana de la región (mayores de 12 años) ya tienen la pauta completa y se eleva hasta el 87,1% el porcentaje de residentes en Madrid con al menos una dosis.

Para aumentar esta cobertura de la forma más rápida posible, Madrid contempla seguir flexibilizando el acceso a la vacuna, como ya hizo el 13 de agosto con la posibilidad de acudir a ponerse la dosis del fármaco sin necesidad de cita previa, un servicio que ha funcionado muy bien para la Consejería de Sanidad. Más de 85.000 personas se han vacunado desde que se puso en marcha esta modalidad, que convive con el procedimiento de autocita.

La posibilidad de que el paciente elija cuándo quiere ponerse la vacuna también ha tenido una gran acogida entre los madrileños. Desde el pasado 26 de mayo, se han tramitado más de dos millones de peticiones, mayoritariamente por parte de personas con edades comprendidas entre los 12 y los 50 años.

"La Comunidad de Madrid va a seguir poniendo todas las facilidades para lograr la inmunización cuanto antes", ha asegurado Antonio Zapatero, que ha apuntado que Sanidad se ha llegado a plantear la posibilidad de poner en marcha autobuses para vacunar, aunque de momento no ha facilitado más datos al respecto.

"La vacuna no es la solución, no es la bala mágica, pero es una parte muy importante de la solución", ha aseverado Zapatero, llamando de nuevo a la prudencia y a la necesidad de aprender a "convivir" con el virus. "No podemos pensar que esto ha terminado. No veo a corto plazo la posibilidad de erradicar el virus de nuestras vidas y habrá que hacer una convivencia con él", ha zanjado.