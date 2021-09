¿Por qué sube el precio de la luz? ¿Hasta cuándo seguirá encareciéndose?

El precio de la luz en España es más caro que nunca. La factura eléctrica se ha disparado en agosto hasta alcanzar la cifra récord de 132 euros por megavatio hora, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool), referencia en España para calcular la tarifa regulada que pagan unos 10 millones de hogares, ha batido ocho récords en agosto y en septiembre seguirá subiendo, según coinciden diversos expertos consultados por 20minutos.

Encarecimiento del gas natural, del CO2...

El bolsillo de los españoles, cada vez más vacío por el subidón de la luz.

El Banco de España estima que aproximadamente el 70% de la brutal subida de los precios mayoristas de la electricidad durante el primer semestre de 2021 (en julio y agosto aún se encareció más) se debió al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 (debido a que son cada vez más caros porque la Unión Europea pretende reducir el uso de los combustibles fósiles) así como por el encarecimiento de los precios del gas, materia que emplean las centrales de ciclo combinado.

En concreto, el Banco de España estima que un 20% de la subida se debe al mayor coste de los permisos de emisión de CO2 mientras que un 50% del subidón de la factura se debe al encarecimiento del gas en el mercado internacional. El 30% restante se debe a la mayor base imponible de impuestos y el traspaso a minoristas, según la institución bancaria española.

Incremento de las temperaturas en verano

Do mujeres combaten el calor con un ventilador en plena calle Selcuk YILDIZ / Pixabay

En el caso concreto del verano, al subidón de la factura eléctrica habría que agregarle el incremento de las temperaturas, que durante algunos días llegaron a superar los 40 grados centígrados en numerosos puntos del país, lo que derivó en un importante repunte de la demanda.

Antonio Picazo, analista del sector eléctrico y CEO de Gana Energía, explica que el precio de los derechos de emisión de CO2 sigue al alza y el del gas se encuentra disparado en los mercados internacionales, que es donde acuden las eléctricas a comprar.

"Es esta última fuente de generación es la que se usa para producir electricidad en los ciclos combinados y, una vez que están prácticamente expulsadas del sistema las térmicas de carbón, son las que marcan el último precio del sistema para fijar el coste por días y por horas", indica.

Nueva tarifa de la luz.

Todo esto se da a la vez que la cotización de los derechos de CO2 (que requieren las compañías para “poder contaminar”, entre ellas las eléctricas que usan gas natural o carbón) también se mueve en máximos.

A esto hay que sumar, según el CEO de Gana Energía, una demanda creciente en verano con el uso intensivo de los aparatos de aire acondicionado.

Otra de las causas del encarecimiento son los impuestos: el IVA estaba en el 21%, uno de los más altos de Europa, aunque el Gobierno lo ha rebajado al 10% para tratar de amortiguar el impacto del subidón de la factura), así como el Impuesto de la Electricidad (5,11%) y el llamado impuesto a la generación, del 7%, que pagan todas las empresas productoras pero que luego repercuten a los consumidores.

Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia, indica a 20minutos que "la OMIE es hoy el ojo del huracán, ¿pero realmente lo es?", se pregunta. Según explica Abejas, dentro del importe en euros de una factura es importante comprender que desde el cambio normativo del pasado 1 de Junio de 2021 intentando modelar las costumbres de los consumidores, "el Gobierno hizo una modificación no solo de las horas y de los periodos sino también de los cargos y de los peajes incrementándolos de manera drástica".

¿De qué se compone una factura?

Una factura se compone, agrega el CEO de Visalia, de peajes de potencia, cargos ministeriales según Orden TED/371/2021 (esta es la nueva) sobre la potencia, peajes de la energía, cargos ministeriales según Orden TED/371/2021 (esta es la nueva) sobre la energía, precio de la energía, impuesto eléctrico un 5,11269%, IVA ahora 10% de manera temporal (hasta ahora del 21%).

El precio, por las nubes por los peajes

Imagen de una factura eléctrica y una bombilla. JORGE PARÍS

"Es decir que un cliente que consume en 35 días desde el 30 de Junio hasta el 5 de Agosto (caso real) y cuya factura es de 91 euros: 44 son de peajes y cargos, 5 euros son de Impuesto Eléctrico y 8/9 euros son de IVA. Efectivamente OMIE afecta porque son 34, pero realmente este cliente no se ha visto afectado, que también, porque OMIE sea el doble sino porque los peajes son el doble", recalca. De hecho, el precio de la factura eléctrica en España es de los más altos de Europa.

"OMIE sube principalmente porque el funcionamiento de este mercado pactado para toda Europa toma en cuenta el coste de la última energía que cubre completa la necesidad de electricidad de cada hora. Muchas de ellas se completan con energía que se produce al quemar el Gas", explica Pablo Abejas.

Planta de Gas Natural Fenosa en Huelva. EUROPA PRESS/AIQBE - Archivo

"Este tipo de instalaciones tienen que comprar Gas y derechos de emisión de CO2. Ambos están sumamente caros. El primero de ellos porque otros países están comprando por necesidad pagando un precio alto el gas que existe y además tenemos problemas, o se intuye que podemos tenerlos, porque el gaseoducto de Gaspron que pasa por Alemania no está operativo y ahora se suma a la ruptura de la negociación del Gaseoducto entre Argelia y Marruecos que pasa por España", añade el CEO del Grupo Visalia.

Defensa de la energía nuclear

Los preamplificadores en la Instalación Nacional de Ignición aumentan la energía de los rayos láser que finalmente irradian el combustible de hidrógeno. Damien Jemison/LLNL

"El segundo de ellos, el CO2 porque estamos convencidos solo en Europa de que tenemos que evitar que las empresas no tengan emisiones, objetivo que comparto y me parece loable pero no a costa de la energía más limpia con respecto al clima que existe que es la energía nuclear dado que eliminando esta y forzando a que la industria evite emisiones encarecemos las energías que se producen con Gas u otros mecanismos", considera.

Piden reducir los peajes en un 75% para reducir la factura

Preguntado por si seguirá encareciéndose el precio de la factura eléctrica y hasta cuándo, Abejas responde: "La previsión es difícil de determinar pero si los objetivos no cambian y no cambia la situación el precio se mantendrá alto durante un largo periodo de tiempo y el verdadero mecanismo que puede utilizar el Gobierno para abaratar la energía es claramente reducir los peajes a la mínima expresión, al menos en un 75%, que ya nos ha advertido Bruselas por escrito que somos el país de la Unión Europea que tiene mayor importe de peajes y cargos ajenos al consumo de energía".