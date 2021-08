El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas poner una tercera dosis de la vacuna contra la Covid a personas inmunodeprimidas por haberse sometido a un trasplante o en tratamiento oncológico. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha adelantado este lunes la decisión que ha confiado que tomará el miércoles que viene la Ponencia de Vacunas, el órgano asesor de su Ministerio en esta materia y que después ella elevará a las comunidades autónomas, primero en la Comisión de Salud Pública y después en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Darias ha dado por supuesto que esta será la recomendación que harán los expertos sobre vacunación contra la Covid durante una entrevista en Onda Cero, en la que ha indicado que hay "consenso" en inocular dosis de refuerzo a "personas con inmunodepresión por un trasplante de órgano sólido o a pacientes con tratamiento oncológico". "Si lo aprueba la Ponencia, que parece que sí", ha añadido.

Según ha explicado, no se trata de aplicarles una tercera dosis sin más, sino una de refuerzo que les permita tener la misma "respuesta" frente a la Covid que tienen personas con un correcto estado de su sistema inmunitario.

En una entrevista ofrecida a primera hora de este lunes, Darias ha afirmado que la decisión relativa a la tercera dosis la tomará el Consejo Interterritorial, que reúne todos los miércoles a las comunidades autónomas, en lugar de ser su Ministerio que, por lo que ha dicho después, propondrá a los gobiernos regionales una dosis de refuerzo para personas trasplantadas o en tratamiento por cáncer.

En todo caso, ha dicho no querer "anticiparse" ni a lo que se acuerde ni al camino que, según ha descrito, le queda todavía a la decisión de inocular terceras dosis. Frente a la decisión que han tomado ya países como Francia -que se la pondrá a los mayores de 65 años-, que ya está haciendo Israel o que empezará a hace Estados Unidos en septiembre -también a personas inmunodeprimidas-, la ministra ha indicado que todavía es necesario que Pfizer y Moderna concluyan sus ensayos clínicos sobre esta cuestión y que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haga una recomendación a los países de la UE que, sin embargo, no parece que vaya a llegar. Su directora, Emer Cooke, ha señalado este lunes que no debe esperarse una decisión de este organismo sobre la tercera dosis.

Darias ha admitido que España tiene potestad para decidir si pone una tercera dosis de la vacuna y a quién, pero ha apostado por "ir de la mano de la evidencia científica y de los reguladores". "Se debe tomar la decisión que adopte la EMA y los ensayos clínicos", ha dicho.

La EMA se aparta

Sin embargo, la EMA se ha inhibido de tomar una decisión que se esperaba de ella desde el mes pasado y ha dejado la pelota en el tejado de cada país de la UE y sus respectivos "cuerpos de expertos" en vacunación contra la Covid.

"No esperaría una decisión de la EMA", ha señalado Cooke en una entrevista al diario europeo Político. "No es algo sobre lo que la EMA va a tomar una decisión", ha reiterado la cabeza de una organización que antes del parón estival también dijo que examinaría esta cuestión. Pero según ha dicho este lunes, la única decisión que tomará a este respecto tiene que ver con "asegurar" que las compañías farmacéuticas están "preparadas" para suministrar a los países de la UE las vacunas necesarias en caso de que se estime oportuno inocular una tercera dosis.

Fuentes de la EMA precisan que "aún no se ha determinado" si será necesaria una dosis de refuerzo y "a qué poblaciones" y delega en las autoridades sanitarias de los países de la UE. "La decisión de cómo debe vacunarse sigue en manos de la prerrogativa de los cuerpos de expertos que guían la campaña de vacunación en los Estados miembros, considerando factores como las condiciones locales, la expansión del virus, la disposición de vacunas y la capacidad del sistema sanitario".

Mientras, la EMA lanza señales tanto hacia la tercera dosis como en la dirección opuesta. Por una parte, Cooke ha señalado que la "clave" frente a la más contagiosa variante delta es que todos los ciudadanos completen la pauta de vacunación -con dos dosis en el caso de Pfizer, Moderna o AstraZeneca- y se aseguren de que transcurre el tiempo necesario desde la segunda dosis -alrededor de una semana- antes de estar plenamente inmunizados. Por otra, la EMA no ha dejado de dar en agosto para que Moderna y Pfizer puedan ampliar su capacidad de producción en diversas plantas europeas, lo que conduce a la "preparación" que Cooke espera de las farmacéuticas para suministrar dosis necesarias.

Vacunar en países de rentas medias y bajas

Mientras España se dispone a señalar los colectivos a los que se administrará una dosis de refuerzo, arrencian las críticas de expertos sanitarios y en estudios internacionales por el error que consideran que supone administrar una tercera dosis a población ya inmunizada mientras que miles de millones de personas siguen sin recibir una primera fuera del mundo desarrollado. Este punto de vista la comparten asesores de Darias desde el principio del proceso de vacunación y, en España, convive con el convencimiento de que a una parte de la población sí será necesario poner una dosis de refuerzo, en particular personas más mayores o cuyo sistema inmunitario no sea lo suficientemente fuerte como para desarrollar una protección frente al virus.

"Hay que priorizar a nivel mundial, pero sin olvidar a ciertos grupos", afirma el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, que advierte de que todos los países deberían ir de la mano al vacunar en países de rentas medias o bajas, si no es por "solidaridad, por egoísmo", puesto que la persistencia del virus en otros países mantendrá el riesgo de sufrirlo en el propio.

De una manera más cruda, el experto en Salud Pública Fernando Lamata afirmó hace unos días en Onda Cero que la ventaja de esa tercera dosis es "discutible" y que si se está planteando -y se llegará a poner- es "por la presión de la industria farmacéutica".

Un estudio de The Economist publicado este lunes sobre el coste de la "desigualdad de la vacuna" entre países refleja que entre las economías avanzadas la vacunación cubre ya el 60% de la población con al menos una dosis -en España, el 76,4% ha recibido al menos un pinchazo y el 68,4% tiene pauta completa-, mientras que avanza a un ritmo "extremadamente lento" en países de rentas medias y bajas.

Los países ricos, dice, han puesto "100 veces más de vacunas que los más pobres", lo que tendrá consecuencias económicas en una mayor caída de la riqueza en los menos vacunados, algo que no se arreglará con donaciones anunciadas a las naciones no ricas, sino con una vacunación efectiva en lugar de que los ricos estén pensando en una tercera dosis para población ya inmunizada.

"A pesar de los comunicados de prensa y de las generosas promesas, la donaciones desde los países ricos solo han cubierto una parte de las necesidades y, a veces, no son suministradas", dice el documento de The Economist, que critica la tercera dosis y sus efectos. "El foco en las economías desarrolladas se está moviendo a vacunar a niños y administrar dosis de refuerzo a la población general, que provocará carestía de materias primas y provocará cuellos de botella en la producción", apunta.