Feijóo advierte que la subida de la luz disparada dificulta pagar pensiones, sueldos públicos y llegar a fin de mes

Son sus palabras al ser preguntado por el arranque del curso político, que en clave de partido, celebró este domingo un acto en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade junto al presidente del PP, Pablo Casado. "Nosotros hemos iniciado el curso político en Galicia porque en Galicia nació el PP en toda España y en Galicia está enterrado el presidente fundador y siempre es un honor poder acoger a los compañeros de partido a nivel nacional", ha subrayado Feijóo.

Dicho esto, ha advertido de la situación "muy compleja" en la que se encuentra España, cuyo gobierno "no ha sido capaz de solventar los problemas fundamentales de los ciudadanos". "La gente ya no sabe cuál es el precio de la luz, hoy bate un récord distinto, y así es imposible mantener una industria, producir en términos eficaces y cuadrar la cesta de la compra, porque la luz es uno de los elementos fundamentales para llegar a final de mes", ha analizado.

Al hilo de ello, ha señalado que con este incremento, la inflación se sitúa en el 3 por ciento, y esto implica, a su vez, "tener que subir las pensiones, el incremento de las retribuciones del sector público", entre otras cuestiones, en un país con "una deuda pública que marca récords".

"España es un país endeudado, que no controla los precios, que tiene unos precios exorbitantes y que tiene un Gobierno dividido entre sí que en vez de preocuparse por los problemas de los ciudadanos, está creando problemas. Y cuando un gobierno crea problemas, hay que crear alternativas y nosotros queremos ser la alternativa", ha enfatizado Feijóo.

"HOY, MÁS QUE NUNCA, ESPAÑA NECESITA ALTERNATIVA"

El dirigente autonómico, quien ha convenido que "es evidente que son los españoles los que van a decidir", ha insistido en que "hoy, más que nunca, España necesita una alternativa y la única alternativa a un gobierno dividido, que además está en manos de los partidos independentistas, es un partido que cree en España" y que resuelva los problemas de la gente en lugar de "crear problemas".

Feijóo ha apuntado que con esta premisa se ha iniciado el curso político. "Espero y deseo que sea útil tener un partido que no tiene más compromisos que respetar la igualdad y libertad de los españoles y enfocar los problemas, no distrayendo y no causar más problemas de los que tenemos", ha sentenciado.