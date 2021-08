El PSOE acusa a Casado de "secuestrar" las instituciones por el bloqueo del CGPJ: "Intenta frenar el cambio democrático"

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso del PSOE, Eva Granados, acusó este lunes al presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, de "secuestrar" la Constitución, "atentar" contra la calidad de la democracia y "sabotear" las instituciones al "bloquear" la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuya composición debería haberse renovado hace 1.000 días, pues lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, la también vicesecretaria primera del PSC afirmó que Casado "sigue instalado en el no a todo porque no" y le instó a poner fin a una "deslealtad histórica" y a una "lógica perversa e irresponsable". En ese sentido, le instó a "liberar" el CGPJ y "negociar la renovación": "Es imprescindible restablecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones", apuntó Granados.

La dirigente socialista argumentó que "determinados asuntos deberían quedar fuera de la lucha partidista" e insistió en la urgencia de renovar órganos constitucionales como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, ya que –en el caso del CGPJ, por ejemplo– "la Constitución obliga a la renovación cada cinco años y llevamos ocho años sin renovarlo". "España merece una oposición que alcance acuerdos", remachó.

La socialista llegó a preguntarse si Casado quiere "instrumentalizar" el Consejo "para sus propios intereses" e interpeló a los barones populares al preguntarles si "están de acuerdo con el intento de Casado de convertir al PP en un partido sin sentido de Estado". "El PP no ha podido frenar el cambio democrático en las urnas y lo intenta secuestrando las instituciones", recalcó Granados, quien defendió que, cuando el PSOE está en la oposición, "cumple la ley" y no bloquea las instituciones.

Un acuerdo imprescindible

Sin embargo, la portavoz socialista admitió que ese acuerdo entre PSOE y PP es imprescindible para la renovación del Consejo, pues se necesitan tres quintos del Parlamento. En el Congreso, eso implica reunir 210 votos, uno más de los que suman socialistas y populares con la actual configuración de la Cámara. "Es evidente que son los dos partidos mayoritarios los que pueden formar las mayorías (...). No hay que buscar otros caminos", reconoció.

Ante las preguntas de los periodistas, Granados no respondió a qué harán los socialistas si el PP no da su brazo a torcer. "El problema y la solución lo tenemos en la voluntad del señor Casado", se limitó a replicar. PSOE y UP llegaron a registrar una iniciativa para modificar las mayorías necesarias para renovar el Consejo, pero finalmente la descartaron tras las quejas de la oposición, las asociaciones judiciales y las instituciones europeas.

Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, también critica la actual situación: "1000 días operando sin legitimidad democrática. 1000 días violando el artículo 122 de la Constitución. 1000 días de comportamiento sedicioso del PP para blindar y atrincherar a los suyos en el Poder Judicial. 1000 días desprestigiando la Justicia", dijo este lunes el portavoz parlamentario del grupo morado, Pablo Echenique.

El PP, sin embargo, mantiene su posición. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, afirmó este lunes que el partido reclama que se cumplan "los estándares europeos" y plantea que sean los jueces los que elijan a los jueces.