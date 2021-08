Haqqani, el hombre por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa

Jalaluddin Haqqani es uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Uno de los líderes de la red Haqqani, facción extremista del movimiento talibán, se ha convertido en uno de los nombres más importantes en las listas que maneja Washington en plena crisis en Afganistán. Tanto es así que la Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares como recompensa, dejando claras sus intenciones respecto a los talibanes justo un día después del doble atentado en Kabul que ha dejado 12 soldados estadounidenses muertos. Los ataques fueron perpetrados por el ISIS, pero EE UU tiene la mirada más amplia en la lucha contra el terrorismo.

En la red están también los hermanos del fundador. Sirajuddin y Anas Haqqani tienen sus nombres escritos en la lista de Estados Unidos. El propio Anas se refirió hace solo unos días al "fin de la guerra" después de que el grupo talibán culminase su toma del poder en Afganistán.

"La primera necesidad de la sociedad es la seguridad", explicó hace días Anas Haqqani. La organización que está en la diana de Estados Unidos se encuentra ahora mismo al frente del control de la situación de seguridad en Kabul. "Ahora que yo y otros ciudadanos estamos explorando Kabul en un entorno seguro y sin miedo, estoy seguro de que todas nuestras aspiraciones de una patria próspera se cumplirán una por una", añadió antes de que se perpetraran los ataques este jueves. "Nosotros no prometimos un alto el fuego, prometimos el fin de la guerra y lo hemos conseguido", dijo.

Pero la realidad es otra. Biden, con sus palabras, ha vuelto a declarar la guerra al terrorismo como hizo Bush tras el 11-S. . "Nos sentimos ultrajados", aseguró sobre los atentados, y recordó la figura de su hijo fallecido, que también sirvió en la guerra de Irak. "Es una sensación como de entrar en un agujero negro, siento ese dolor", sentenció, antes de terminar apuntando que EE UU "tiene una obligación con las familias de estos héroes" porque las suyas "han sido vidas dadas en el servicio a los demás, en el servicio a Estados Unidos". Y tuvo un mensaje para los atacantes: "Os vamos a cazar y os lo vamos a hacer pagar".

Además, Biden insistió en que la misión "no ha terminado" y que Estados Unidos "va a completarla". Repitió que los terroristas de ISIS "no van a ganar" porque el país "no se ve intimidado" y la Casa Blanca tiene "toda la confianza del mundo" en los militares para que "los estadounidenses y nuestros aliados salgan de Afganistán". Biden pide a quienes están en el terreno "tomar todas las medidas necesarias", incluyendo la posibilidad de enviar más tropas para apoyar en la evacuación. Tras un minuto de silencio, el presidente concluyó diciendo que queda "mucho por hacer" y Estados Unidos "puede hacerlo".