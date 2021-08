Dos jóvenes refugiados afganos recogen firmas para que el Gobierno evacue a sus familias desde Kabul

Dos recogidas de firmas en Change.org se han iniciado para ayudar a la familia de un joven refugiado afgano de 26 años, Nabil, que trabajó durante cuatro como cocinero en la base militar española en Qala I Naw; y a H, un estudiante de Odontología que pasó un año de intercambio en España, con el objetivo de pedir al Gobierno que evacue a sus familias desde Kabul.

Se trata de dos iniciativas que han iniciado amigos y compañeros de estos dos chicos. La correspondiente a Nabil la ha impulsado Íñigo de Ángulo, un amigo suyo que lo acogió en su casa durante dos años, y que asegura que lo que está ocurriendo ahora en Afganistán es "responsabilidad" de la comunidad internacional, incluida España. Es por eso que cree que los estados deben hacer "todo lo posible para traer al máximo número de refugiados posibles".

"Los derechos humanos son iguales para todas las personas. Además, todavía quedan muchos familiares en riesgo que no han entrado en las listas", ha explicado De Angulo.

Nabil, un refugiado afgano cuya familia sigue atrapada en Kabul Change.org

En el caso de H, han sido sus compañeros de clase y amigos en la universidad los que han iniciado una petición en Change. "El Ministerio de Exteriores tiene que reabrir la lista de ciudadanos que necesitan salir de Afganistán. No hacerlo es condenar a cientos de personas como H.", ha apuntado Carlos, uno de los compañeros.

En la petición registrada en la web de Change.org, se explica que los abogados que está ayudando a estos jóvenes les han informado de que el Ministerio de Asuntos Exteriores "ha cerrado ya la lista de personas a evacuar" y, en este sentido, llaman al Ejecutivo a "reabrir" la lista para no "condenar a cientos de afganos" que necesitan refugio fuera de su país.

"Si no estamos en esa lista, no podremos salir del país. Por favor, no nos dejen aquí abandonados", ha declarado H, cuya familia, además, pertenece a dos minorías que necesitan especial protección: los hazaras y los chiítas.

H. junto con sus compañeros de la Facultad de Odontología. Change.org

"La nuestra es una situación especial: los hazaras siempre hemos estado perseguidos. Hace poco hubo una explosión en una escuela de chicas donde había muchas niñas hazaras", ha indicado. También explica que pertenecen al 15% de chiíes, frente al 85% de suníes. H ha apuntado que su padre trabajó para el anterior Gobierno y su hermana lo hizo en el Ministerio de salud pública.