Sucesos.- Detenidas seis personas por asaltar una vivienda en Elche en busca de otra y agredir a la moradora

Todo comenzó cuando una persona se personó en la Comisaría de Elche y puso de manifiesto que varias personas habían irrumpido en su vivienda empleando la fuerza y que preguntaban en todo momento por una persona que ya no residía en ese domicilio porque era el anterior inquilino del inmueble y que desconocía su paradero.

Al no localizarle, los asaltantes registraron toda la vivienda, si bien la víctima desconocía qué buscaban, ya que no sustrajeron nada.Estas personas, antes de abandonar la vivienda, presuntamente agredieron a la moradora, a la que amenazaron para que no interpusiera denuncia sobre lo sucedido o, de lo contrario, le avdirtieron de que tendría problemas.

La víctima tuvo que trasladarse al Hospital General Universitario de Elche para ser atendida de las lesiones que había sufrido en su rostro y que fueron ocasionadas por los golpes que le propinaron los asaltantes.

Dada la gravedad de estos hechos, la investigación fue encomendada a la Unidad de Delincuencia y Especializada de delitos Violentos de la Comisaría de Policía Nacional de Elche, que enfocaron las pesquisas sobre un entramado criminal derivado por tema de asuntos de tráfico de drogas, al ver que lo sucedido se ajustaba a un posible 'vuelco' de estupefacientes o ajuste de deudas por alguna transacción de compra o venta de estas sustancias.

Las detenciones, desarrolladas en dos fases y con dispositivos especiales ante la peligrosidad de esta banda, permitieron la desarticulación de todo el grupo criminal, calificado de "muy violento".

Inicialmente, en un primer operativo policial, se produjo la detención de tres personas, dos en la ciudad de Elche y una tercera practicada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

Posteriormente a las primeras detenciones y dando continuidad a la investigación, los encargados del caso organizaron otro dispositivo policial para detener a otras tres personas más.

En los registros domiciliarios efectuados sobre varios inmuebles donde residían los arrestados, los policías localizaron e intervinieron diversas sustancias de corte de cocaína, así como 11 gramos de esta sustancia estupefaciente, diversos utensilios para el corte, cocinado y prensado de la droga, también fue localizada una pistola simulada, que presentaba una apariencia semejante a las de fuego real.

A los detenidos, todos de nacionalidad colombiana y de edades comprendidas entre 27 y 67 años, se les considera supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, lesiones, delito contra la salud pública y pertenencia a un grupo criminal. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.