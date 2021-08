C. Tangana presentó este fin de semana su nuevo single, Yate, acompañado de una foto promocional que desató multitud de críticas y situó su nombre entre las tendencias más habladas en redes. Lo han tachado de machista por el contenido de la imagen y su posición en mitad del barco rodeado de mujeres.

La opinión de la influencer María Pombo ha sido de las más aplaudidas: "Quitando lo mucho que me gusta él, creo que con esto ha caído en un básico como muchos otros artistas de reggaetón. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto me da pereza".

"Yate digo, el aliado", rezaba uno de los tuits más virales que citaban al artista, que ha comentado varias veces que apoya el movimiento feminista. Entre las mujeres que rodean al cantante en la foto de la discordia -había muchas más, entre ellas profesionales de la música o el sector audiovisual, aparte de unos cuantos hombres- destacan figuras como las de Rocío Aguirre, Ester Expósito, Hiba Abouk, Miranda Makaroff o Jéssica Goicoechea. Así son las más conocidas:

Rocío Aguirre

La fotógrafa Rocío Aguirre es original de Chile y ahora vive en Madrid, llegando a capturar caras conocidas como la de Paloma Mami, Ana Perrote o Alizzz. Hasta la fecha, es la última pareja conocida de C. Tangana, con quien trabajó durante los meses de confinamiento en la serie documental Vuelve a casa, un proyecto del que decía arrepentirse "un poco": "Hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo", explicaba entonces.

Jessica Goicoechea

La modelo y diseñadora catalana Jessica Goicoechea, con casi un millón y medio de seguidores en Instagram, cuenta con su propia firma de moda (GOI) y también intervino en un corto dirigido por Daniel Maldonado, La Fantasía (2017). Ha colaborado con marcas como Calvin Klein, Victoria's Secret, Bershka, Calzedonia, y Puma, además de aparecer en revistas de moda como Vogue o Elle.

Hiba Abouk

Hiba Aboukhris Benslimane, conocida como Hiba Abouk, es una actriz española de ascendencia libia por parte paterna y tunecina por parte materna. Se licenció en Arte Dramático por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid, y es reconocida por su aparición en El corazón del océano junto a Hugo Silva y por llevar el papel de Fátima en la serie El Príncipe. Ahora trabaja para el rodaje de Manos libres, nueva película del director Kike Maíllo (Toro).

Miranda Makaroff

Miranda es una cara conocida dentro del mundo de la moda y sus eventos. Hija de la diseñadora Lydia Delgado y del cantante argentino Sergio Makaroff, tiene su firma de ropa (Miranda Makaroff by Lydia Delgado) y ejerce de DJ. Llama la atención también por su estilo, que recuerda a las influencias de los años 80, a lo que se suma su dominio de la autopromoción. Ha participado en proyectos para la televisión y el cine (tuvo un papel para En la ciudad, de Cesc Gay) y ha sido fotografiada por populares revistas españolas.

Ester Expósito

A sus 21 años, Ester Expósito es una modelo y actriz española reconocida en el cine y la televisión. Destaca por interpretar a Carla Rosón en la serie Élite y a Cayetana Aldama en Alguien tiene que morir, además de sus papeles en la serie Veneno, Estoy vivo y Cuando los ángeles duermen. Casualmente, en mitad de toda de la polémica, Expósito tuiteaba el pasado sábado 14 de agosto: "Cómo le gusta a la gente sacar sus propias conclusiones sin saber nada".

Greta Fernández

Greta Fernández Berbel, de 26 años, es una actriz española reconocida principalmente por su papel en Santo en Netflix y 30 Monedas en HBO, además de protagonizar las películas Elisa y Marcela y La hija de un ladrón. Inició su formación en Boston para estudiar en la New York Film Academy y se alzó con la Concha de Plata en la 67 edición del Festival de San Sebastián, la medalla CEC y el premio Ha nacido una estrella, de Días de Cine, además de ser nominada a los Premios Forqué, a los Feroz y a los Goya 2020 como mejor actriz protagonista.

Rigoberta Bandini

La artista catalana Paula Ribó, conocida como Rigoberta Bandini, destaca por canciones como Too Many Drugs, la exitosa In Spain We Call It Soledad, presente en casi todas las listas de los mejor del 2020, y Perra, el hit que publicó en 2021. La cantante y compositora ha llegado a obtener dos galardones en los Premios de la Música Independiente y destaca en la música pop y electrónica.

Laura Vandall

Laura Vandall es una artista de estilo tan personal como llamativo e icónico. Ha trabajado en diversos videoclips para marcas como Nike, además de colaborar en uno de los videos de Vogue España (Fashion Drama). Laura, que suele ser invitada a numerosos eventos y desfiles, trabajó junto a Edgar Kerri y su hermana Andrea para crear el Cha Chá Club en el 2016, un local madrileño de moda al que suelen acudir multitud de celebrities españolas.

Andrea Vandall

Dentro de la escena madrileña y el panorama musical, Andrea Vandall destaca como DJ y copropietaria del Cha Chá y de Ghettonailz, además de trabajar en sus fiestas de Recreo. Es toda una referente por sus estilismos.

Marta Luque

Marta Luque es una cantante y actriz madrileña con orígenes en Málaga y California que se estrenó profesionalmente en los Teatros Luchana con Fiesta Privada y Cuando llega la lluvia, obras dirigidas por Cristina Alcázar. Además, ha participado en varios videoclips, como Dices, junto a Angeeelwow.

Carla Paucar

Carla Paucar despunta por su influencia de lo performático y es estilista. Es una de las chicas que aparecen en los videoclips de C. Tangana Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer, de la mano de Alex Turrión. Completó sus estudios con Artes visuales y danza. Nacida en Quito Ecuador, ha llegado a trabajar con artistas como Nathy Peluso, Greta Fernández (Vogue), DJ Flaca y Paula Cendejas, entre otros.

DJ Flaca

Sofía Conti (Entre Ríos, Argentina) es conocida como DJ Flaca y fue una de las primeras chicas en pinchar reguetón en España. Revoluciona las pistas de baile a base de sesiones de sonido latino y reguetón feminista y reivindicativo. “Nos dimos cuenta de que en la cultura de club todo eran machos heteros y creamos un espacio seguro para mujeres y para miembros de la comunidad LGTBIQ+. Somos muy conscientes de los riesgos a los que estás expuesta durante la noche", comentaba en una entrevista para El País.