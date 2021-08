María Pombo se moja sobre la polémica foto de C. Tangana en el yate

La influencer María Pombo ha sorprendido este sábado a sus seguidores de Instagram al opinar abiertamente acerca de la polémica fotografía que el cantante C. Tangana publicó en sus redes sociales, y en la que aparece rodeado de chicas en bikini en un yate.

La imagen, que promociona el último single del madrileño, no ha gustado a muchos seguidores, que lo han calificado de "casposo" y "machista" por el tipo de mensaje que promueve, una opinión que también comparte Pombo.

En una serie de Stories de Instagram, Pombo ha respondido a preguntas de sus seguidores, que han querido conocer qué le parecía esa foto que tanto debate ha generado este sábado.

"Hay muchas cosas que pienso sobre esta foto", ha comenzado respondiendo la influencer a uno de sus seguidores. Pombo ha continuado explicando su opinión "en líneas generales, para no crear polémica de más" en un segundo Storie.

María Pombo indica en una serie de Stories su opinión sobre la polémica foto de C. Tangana. INSTAGRAM

"Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza", ha manifestado.

Uno de los Stories de María Pombo donde opina sobre C. Tangana. INSTAGRAM

Pombo, que recientemente participó en la segunda edición del programa Mask Singer bajo la máscara de Huevo, se ha referido también a las mujeres que posan junto a C. Tangana en la fotografía. "También creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto", ha indicado.

Storie de María Pombo sobre la polémica foto del yate de C. Tangana. INSTAGRAM

"No sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas", ha añadido Pombo, un comentario que ha dado pie a que otro usuario le dijese: "Más te gustaría a ti ser una de ellas y estar en ese yate, guapa", a lo que la influencer le respondió: "Prefiero tener el yate", y zanjó el debate con una fotografía suya tomando el sol desde la cubierta de un yate.