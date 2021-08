Lucía y Patricia, de 'La isla de las tentaciones', contagiadas de coronavirus tras sus vacaciones en Gran Canaria

Lucía Sánchez y Patricia Pérez han dado positivo en coronavirus, según han confirmado ambas en sus respectivos perfiles de Instagram. La pasada semana, las influencers, que fueron las protagonistas de la segunda y la tercera edición de La isla de las tentaciones, pasaron juntas unos días en Gran Canaria.

Los rostros televisivos cumplen cuarentena después de que a comienzos de esta semana les confirmaran que su resultado en Covid-19 era potisitivo. Eso sí, aunque se encuentran estables, cada una está viviendo la situación de manera distinta.

Patricia ha sido quien más detalles ha aportado sobre su estado de salud, explicando que sus síntomas son visibles, aunque no son graves. "Chicos, tengo el coronavirus, así que voy a estar un poco desaparecida de las redes. De momento, tengo fiebre y malestar general, pero está todo bien", avanzó en sus primeras stories, a través de las cuales continúa informando a sus seguidores.

"He decidido llamar a urgencias, me han hecho la prueba y he dado positivo. Ahora me duele la garganta y la cabeza. Yo no tengo ninguna dosis de la vacuna, añadió la pareja de Lester Duque.

Por su parte, Lucía anunció que padecía la enfermedad tras ser preguntada por sus seguidores, que empezaron a sospechar tras el mensaje de Patricia. La joven confirmó que se había contagiado, aunque parece que se encuentra bien, pues lo único que aportó fue que estaba en casa "aburrida".