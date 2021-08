'La última tentación' arranca motores en Mitele Plus: la plataforma avanzará contenido exclusivo de las parejas

La última tentación, el spin-off de La isla de las tentaciones, comenzará a emitirse en Telecinco el próximo otoño. Este nuevo formato, presentado por Sandra Barneda y grabado durante el mes de julio en República Dominicana, volverá a poner a prueba a los protagonistas de pasadas ediciones.

La cadena de Mediaset ha comenzado a promocionar la nueva entrega y ha avanzado que, antes del estreno del programa, los suscritos a Mitele Plus tendrán acceso a contenido exclusivo sobre los concursantes.

Fani y Christofer, Patri y Lester, Lucía e Isaac, Andrea y Roberto; y Mayka y Alejandro serán los que volverán a poner a prueba su amor con conocidos tentadores como Manuel, Pablo, Marta Peñate o Jesús.

Regreso a la última tentación, así se llamará este programa dónde seguramente veamos más sobre la situación actual de las parejas antes de separarse para entrar en el concurso.

De momento, podemos ver quienes quieren afianzar la relación y quienes quieren comprobar si realmente han tomado una buena decisión. Por ejemplo, Fani y Christofer toman esta oportunidad como una "prueba de fuego" y Lucía está segura de que "Isaac no caerá en la tentación".

Mientras que Roberto, el nuevo novio de Andrea, no sabe si la relación aguantará la prueba: "Espero que no me falle porque es una chica a la que quiero muchísimo". Al igual que Alejandro, la pareja de Mayka, que tiene "muchas dudas" con ella.

Todos aquellos que tengan acceso al contenido de pago de Mediaset descubrirán más detalles sobre los participantes de La última tentación en las próximas semanas.