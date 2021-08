Lucía Sánchez pasará por quirófano para acabar con su mayor complejo: "Es el momento"

Lucía Sánchez, tras contar que estaba pasando por un mal momento emocionalmente, vuelve a sonreír. La gaditana está contenta porque, tras unas vacaciones en la playa, va a operarse de un detalle estético que llevaba años molestándola.

Así lo ha desvelado ella misma en su canal de Mtmad. Mientras presumía de sus planes para el verano, la participante de La isla de las tentaciones 3 contaba, asustada por las posibles criticas, que se someterá a una operación de pecho.

Según ha explicado, el cambio no estará en el tamaño o la talla, sino en su colocación. La gaditana sufre de mucho estrés y esto provoca que cambie de peso constantemente. "Cuando estoy en mi peso me encantan, pero cuando adelgazo están muy feas, para mi gusto", ha confesado.

Un problema que no puede evitar y que ha decidido solucionar permanentemente con un procedimiento que consiga que estén "bien puestas": "Yo adelgazo y engordo todo el rato y no me gusta que se me queden flácidas", ha detallado.

Anticipándose a los comentarios sobre su cuerpo, Sánchez ha dejado claro que está decidida y satisfecha: "Lo voy a hacer por mí, porque quiero, porque es el momento y me da la gana".

Además, asegura que llevará a sus fans por todas las fases del proceso y mostrará con más detenimiento en que consiste el cambio. Algo que ya hizo cuando se operó del labio tras volver del reality de Telecinco.