Mediaset lanzó la bomba la pasada semana cuando confirmó las cinco parejas de La última tentación, la cuarta edición de La isla de las tentaciones que estará protagonizada por antiguos participantes del reality. Entre ellos están Lucía e Isaac, quienes han puesto a prueba su relación entre tanto soltero conocido y, ahora, hasta que se emita, deberán guardar el secreto de si siguen o no juntos.

Este miércoles, la gaditana ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad en el que ha evitado pronunciarse sobre lo sucedido en La última tentación. "No os he abandonado, he estado desaparecida durante dos semanas. No puedo decir nada, ojalá pudiera. Estoy deseando explotar, gritar, hablar, chillar y decirlo todo. Pero vais a tener que esperar un poquito", ha declarado.

Por contrato, no deben contar nada, aun así, ya hay detalles que muchos de sus seguidores están notando, y es que Instagram lo cuenta todo sin contarlo... Lucía no sigue a Isaac y viceversa, lo que podría indicar la ruptura de su relación. O, quizá, se han dado unfollow para evitar rumorología hasta el estreno del programa. De momento, habrá que esperar para confirmarlo.

Aun así, Lucía ha querido aprovechar su vídeo para sincerarse sobre el mal momento por el que pasa actualmente: "Me encuentro bien, pero voy a hablar de un tema que me tiene perturbada: los haters".

La ex de Manuel ha criticado en varias ocasiones la cantidad de mensajes que le llegan, desde los que le dicen que tiene tripa o le preguntan si está embarazada a las personas que analizan al dedillo las publicaciones de Isaac y ven infidelidades por todas partes.

La gaditana, además, ha mostrado algunos de los mensajes que le llegan, críticas bastante destructivas, aunque ha asegurado que intenta que no le afecten, pues haga lo que haga siempre recibe algún comentario en su contra: "Me han llamado anoréxica, y en una foto al día siguiente me llaman 'gorda, lorzas'...".

"Me siento superfrustada a veces, no sé ya cómo coño actuar", ha revelado Lucía. "Esto es un trabajo como otro cualquiera, me siento muchas veces despreciada".

"Nosotros trabajamos, y una de las cosas que tenemos y nadie lo lleva del todo bien es que vosotros tenéis intimidad, pero yo no tengo intimidad para nada", se ha quejado. "Me encanta lo que hago, pero debéis valorar que estamos 24 horas enseñando todo".

"No puedo más. Pedí ayuda psicológica. No sé cómo gestionar todo esto que estoy viviendo ahora", ha confesado. "Me he sentido bastante mal, hay días en los que soy la más feliz del mundo y hay otros que me harto de llorar y pienso 'qué desgraciada soy'".

"No sé si el camino que estoy llevando con mi vida es el que quiero", ha asegurado. "No sé si estoy al lado de las personas que debo estar o no, porque no tengo capacidad de decidir por mí misma porque estoy todo el tiempo recibiendo mensajes de 'eres tonta, te lo están haciendo otra vez...'".

"El otro día estaba Isaac en un sitio, hizo un vídeo en el que salía detrás una maleta y todo el mundo: 'Lucía, te la está pegando, has visto el vídeo en el que sale detrás una mujer?'. ¿Dónde veis una persona?", ha contado la gaditana. "Pero a él le llegan mensajes de 'Lucía está con Manuel en tal sitio'. Y a lo mejor estoy con él o sentada en mi casa".