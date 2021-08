Siguen las tareas para identificar el cuerpo de un varón recuperado en el mar en Sanxenxo (Pontevedra)

Según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el cuerpo no llevaba documentación encima y no corresponde a ninguna persona desaparecida en la zona. Por ello, prosiguen las labores, entre ellas pruebas de AND, para identificar al hombre.

Sobre las 12,58 horas de este jueves se localizó en el agua el cuerpo de ese hombre "de entre 45 y 50 años", señalaron las mismas fuentes, en la zona de Cabicastro, en el término municipal de Sanxenxo.

Fuentes municipales apuntaron que el cadáver ha sido localizado a la altura de la playa de Paxariñas, "a unos 500 metros de la costa" tras la alerta de un barco de pasaje.

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encargó del traslado del cuerpo al puerto de Portonovo, en Sanxenxo. Una vez ordenado el levantamiento del cadáver, fue trasladado para la realización de las tareas de identificación.