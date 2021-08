El llamamiento del exdirector de la OMS Rafael Bengoa en la quinta ola tras infravalorar a la variante delta

La quinta ola, impulsada sobre todo por la variante Delta, la más conocida como cepa india, está empezando a cebarse con las poblaciones más vulnerables, con los ancianos que viven en residencias. Los contagios en estos centros de mayores han empezado a aumentar y, en algunas residencias ha empezado a haber defunciones y están pidiendo ya una tercera dosis de la vacuna para evitarlo.

El doctor Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de Salud de la OMS y ex consejero de Sanidad del Gobierno vasco, alerta sin embargo de que tal y como recomienda la OMS, es necesario retrasar algunas terceras dosis para poder enviar vacunas a los países en vías de desarrollo: "Es un tema de seguridad, no de humanidad", decía el doctor en Onda Cero. "La variante delta en está desbocada en otros países y puede volver como un boomernag o como una variante que no reacciona a las vacunas"

Para el doctor Bengoa, lo más lógico es "encontrar un equilibrio entre poner la tercera dosis a las personas más vulnerables y vacunar al tercer mundo". Lo que no recomienda la OMS es poner una tercera dosis de forma general a toda la población como está haciendo Israel. Se trata, dice el doctor "de proteger a la gente de los países en vías de desarrollo, porque la OMS está muy pendiente de las variantes que pueden volver por allí".

"Desescalar con la variante Delta no es desescalar con cualquiera"

Ahora que la incidencia acumulada ha bajado 20 puntos, aunque la ocupación de las UCIs sigue en cifras preocupantes, el doctor Bengoa advierte de que esta vez, cuando haya una desescalada se debe hacer con mucha más prudencia: "la clave es no desescalar como hemos desescalado antes; desescalar Delta no es lo mismo que desescalar las anteriores".

Hay que tener en cuenta que se trata de una variante mucho más "contagiosa y ambiciosa", que reacciona peor a la vacunación, por lo que tendremos que ser "mucho más pacientes que en anteriores desescaladas" para evitar que la situación epidemiológica vuelva a empeorar en nuestro país.

"No hemos alcanzado una inmunidad de rebaño suficiente"

"Todavía no hemos alcanzado una inmunidad de rebaño suficiente como para que no haya ningún tipo de restricción en nuestra sociedad; eso sería un mal ejemplo de desescalada Delta", ha asegurado Bengoa.

Por eso, cree que la vuelta del público a los estadios "no es prioritario, pero en nuestro país el fútbol manda" y solo espera que los clubs de fútbol respeten todas las restricciones.