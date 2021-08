La OMS pone el foco ahora en la variante Lambda tras la delta: síntomas y zonas donde ya se localizan brotes de covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que, de momento, no hay motivos para considerar que la denominada variante "lambda" del coronavirus, presente en más de 40 países, pase a clasificarse como una variante "de preocupación". Así lo ha explicado este miércoles la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, quien ha aclarado que esta cepa no ha mostrado ser especialmente transmisible y que, entre los lugares en los que se ha detectado, no es la mayoritaria.

El pasado 14 de junio, la OMS clasificó la variante Lambda como "de interés". Esta cepa fue registrada inicialmente en Perú en agosto de 2020 pero, según seguimiento que hace la OMS de esta variante, "no parece despegar cuando se reporta en un país, incluso en Perú, donde se detectó por primera vez", ha señalado Von Kerkhove. Hasta la fecha, la OMS ha etiquetado cuatro variantes como "de preocupación" (Alfa, Beta, Delta y Gamma), y hace seguimiento continuo de otras cuatro cepas que considera "de interés", incluida Lambda.

¿Cuál ha sido su presencia en España?

En España, a principios de julio se notificaron "varios brotes en Cantabria en los que estaba implicada esta variante (uno de ellos con más de 90 casos)", según recogía el informe del CCAES sobre la situación de las diferentes cepas en el país de principios de ese mes.

En cuanto a los casos más recientes, según recoge el Diario Vasco, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, confirmó este martes dos casos de esta variante en el País Vasco, e indicó que el servicio autonómico de salud está analizando muestras para determinar si son casos importados.

Por su parte, la base de datos de GISAID, centro reconocido por la Comisión Europea desde 2013, cifra en 105 los casos totales de esta variante en el país, que es, según el ranking, el séptimo país que más casos ha tenido, por detrás de Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador, México y Argentina. En ninguno de los casos anteriores, según estos datos, la prevalencia de esta variante supera el 18% en las últimas 4 semanas.

¿Qué se sabe de la variante Lambda?

La OMS distingue en su clasificación las variantes "de preocupación" de las que son "de interés" basándose en que las primeras generan un "aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial" en términos epidemiológicos, así como un "aumento de la virulencia o cambios en la presentación clínica de la enfermedad". Esto ocurre con la variante Delta que, según la actualización del CCAES de este lunes, en la semana del 12 a 18 de julio, el porcentaje alcanzó un 77% en España. Este mismo informe indica que la cepa Delta implica una "ligera disminución en la eficacia vacunal".

Por otra parte, las variantes que la OMS califica como "de interés", como la cepa Lambda, "dan lugar a una transmisión significativa", según explica la organización, y también pueden causar "varios conglomerados de covid-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo", señala la organización.

En el último informe del CCAES las identifica como "aquellas que, con una probabilidad menor, podrían también tener un impacto en la situación epidemiológica en España" y también "para las que existen indicios de un incremento en la transmisibilidad". En el caso de la variante Lambda, el impacto potencial para la salud pública en España que identifica Sanidad son las "mutaciones posiblemente relacionadas con este aumento de la transmisibilidad y el escape a la respuesta inmune frente a variantes previas".

¿Qué ocurre con las mutaciones?

Respecto a la creciente preocupación por sus mutaciones, la epidemióloga de la OMS manifestó que "hay muchas en la variante Lambda" y reconoció que cada cambio en el virus es inquietante porque podría amenazar la capacidad de las vacunas para funcionar bien, aunque por ahora no se ha visto que esto haya ocurrido con ninguna de las variantes, para las que los diferentes sueros disponibles evitan las infecciones graves.

Por su parte, un estudio publicado el pasado miércoles en bioRxiv, aún pendiente de su revisión por pares, y realizado por investigadores de la Universidad de Tokio, recoge que la variante Lambda muestra resistencia a la vacuna y que es "altamente infecciosa". En los experimentos llevados a cabo en laboratorio, los investigadores japoneses descubrieron que tres mutaciones "confieren resistencia a la inmunidad antiviral", es decir, que ayudan al virus a resistir la neutralización por los anticuerpos inducidos por la vacuna, mientras que otras dos mutaciones ayudan a que sea altamente infecciosa.

Dado que no está declarada como una variante "de preocupación" por la OMS, el investigador principal Kei Sato, de la Universidad de Tokio, considera tras su estudio que "Lambda puede ser una amenaza potencial para la sociedad humana".