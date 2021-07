Andalucía hace una llamamiento a las mujeres embarazadas para que "se vacunen a la mayor brevedad posible"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha hecho este miércoles un llamamiento a las mujeres embarazadas para que "se vacunen a la mayor brevedad posible", al tiempo que ha afirmado que actualmente hay "un volumen importante de embarazadas ingresadas" en los hospitales andaluces a causa del Covid.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Aguirre ha señalado que el Covid "está afectando a la franja de edad de entre 20 y 40 años en la que hay muchas mujeres embarazadas, así que hago un llamamiento a que en cualquier momento del embarazo cualquier mujer acuda a su centro de salud para ponerse el protocolo de vacunación".

El titular de salud ha instado a que "no esperen a después del parto" y que se vacunen "a la mayor brevedad posible, ya que es una franja de alto riesgo tanto para ella como para el feto".

El titular de Salud ha afirmado que las hospitalizaciones "han subido de una forma muy importante", aunque "hoy suben menos, con 26 hospitalizados más y seis más en UCI", pero "tenemos capacidad de absorber esa subida sin ningún problema dentro del sistema sanitario", para añadir que "son personas cada vez más jóvenes y mayoritariamente no están vacunados, bien porque no pudieron, porque no quisieron, porque no se les ha ofertado y se les está ofertando ahora o tiene una única dosis y no están totalmente inmunizados".

Hago un llamamiento a las embarazadas, sea cual sea su estado de gestación: acudan a vacunarse. Los riesgos de padecer COVID aumentan en las gestantes y también puede afectar al feto, en cambio la vacuna, protege también al bebé.



Esta mañana en @CanalSurRadio. pic.twitter.com/1oXqYx9Yd0 — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) July 28, 2021

Aguirre ha apuntado también que la incidencia acumulada ya no es un variable "tan importante como antes, cuando se veía reflejada a los pocos días en ingresos hospitalarios y a los quince o veinte días en fallecimientos". "Hoy en día aumenta pero la mayoría de las personas son gente joven que no tiene síntomas", por lo que el parámetro de la incidencia "tiene cada día menos valor". "Tiene mucho más valor para nosotros la presión asistencial a nivel de UCI y hospitalaria", ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que esta quinta ola viene "por una variante delta muchísimo más contagiante que la otra que hace que la inmunidad de grupo no se consiga cuando lleguemos al 70%, sino al 85%" de la población vacunada. "Está afectando a un grupo de población muy selectivo, la población joven, con una incidencia muy alta, de más de 1.500 en la franja e 15 a 30 años, y con menor repercusión clínica", ha añadido, para afirmar que "no podemos bajar la guardia".

Más de 2,5 millones de pasaportes emitidos

Cuestionado sobre qué pasará con el pasaporte de vacunación, Aguirre ha informado de que "ya han emitido más de 2,5 millones de pasaporte". "Para nosotros es una garantía de cara al ocio nocturno y el futuro, pero todavía no está lo suficientemente extendido. Todavía no se ha ofertado al cien por cien de la población, pero cuando esté ofertada, puede ser una variable muy importante tanto para el turismo como para el ocio", ha manifestado.

Por otra parte, y preguntado sobre el aplazamiento de la procesión magna de Málaga que tenía previsto celebrarse a finales de septiembre, Aguirre ha calificado de "sabia" la decisión de la cofradía porque "hay que ser precavidos". "Desde aquí hago un llamamiento a toda la sociedad para la máxima prudencia en su quehacer diario. El virus es muy traicionero, porque aunque estemos vacunados podemos acabar ingresados. Muchísima prudencia y sobre todo mascarilla, mascarilla y mascarilla", ha concluido.