Ayuso anuncia que Madrid no acudirá a las Conferencias de Presidentes si no se cumple el reglamento: “Para aplaudir al presidente de Gobierno no iremos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Conferencia de Presidentes autonómicos de la próxima semana en Salamanca será la última a la que acuda hasta que estos encuentros empiecen a "ajustarse a reglamento".

Según ha asegurado desde Villaviciosa de Odón, estos espacios deberían convocarse con mínimo 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y debatido antes de reunirse.

"Desde hace 17 conferencias de presidentes no se está cumpliendo el mismo porque su reglamento dice claramente que se tienen que convocar con 20 días de antelación, con un orden del día y dejando claro los puntos que se van a tratar, cuándo y dónde", ha afirmado.

"Nos encantará ir siempre pero el Gobierno que tengo el honor de presidir no puede ir a una reunión donde nos dan cinco minutos acotados para tratar el reto demográfico, los fondos europeos o la situación de las vacunas. No sabemos si serán más temas o menos y no se tiene en cuenta nuestra opinión porque ya se debería haber peguntado por ella estos días", ha añadido.

"Por tanto", ha sentenciado Ayuso, "si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos porque tenemos mucho que hacer y creemos que hay que cuidar las formas y tienen que servir para su objetivo. Si no, es ir para echar un día fuera y no avanzar"

Con Rajoy se debatía y llegaba a "largos acuerdos"

En esta línea, ha asegurado que durante la Presidencia de Mariano Rajoy las autonomías tenían los temas a debatir con tiempo, se debatía y se llegaba a "largos acuerdos" entre administraciones para luego ponerlas sobre la mesa; mientras que ahora "se convoca sin tiempo para cinco minutos y sin saber orden del día".

Asimismo, ha adelantado que en su corta intervención va a expresar su "malestar" sobre los "ataques" de otras autonomías a la región y ha reprochado al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, que no "busque el diálogo entre CCAA" y que "permita que se hagan acusaciones".

"La situación de la empresa en Valencia o Baleares no va a ir a mejor por perjudicar a la madrileña, me parece que fomentar esos sentimientos de agravio con Madrid no suple los problemas que tengan allí", ha expuesto.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cargó este miércoles contra el 'dumping fiscal' y el 'procés' madrileño y pidió que se aplicará un impuesto extra a esta autonomía.

"Estos agravios son insensatos", ha proseguido Ayuso, quien ha reclamado que se "ponga orden" y ha instado a Sánchez a que si quiere tener esos debates los tenga "dentro del partido", ya que "no ayuda mucho" a la economía que haya choques y "amenazas de subidas de impuestos".