Ayuso defiende su modelo fiscal ante empresarios: "El valenciano o asturiano pensará, bájeme también los impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves ante varios empresarios madrileños su modelo fiscal de su Gobierno ante los "ataques" de algunos presidentes autonómicos, como recientemente ha hecho el socialista Ximo Puig. "El empresario valenciano o asturiano estará pensando, bájeme a mí también los impuestos", ha señalado.

En un encuentro, organizado por KREAB, en el que han participado directores y consejeros delegados de cerca de una veintena de empresas como OHL, Enegás, Netflix, Repsol o Google, y donde también ha estado presente el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, la líder regional ha advertido de que la región "se rebelará ante los intentos de subir los impuestos a los madrileños".

🔴 La Comunidad de Madrid defenderá su modelo fiscal de bajada de impuestos en todas las instancias que sean necesarias.



👉 Así lo ha garantizado la presidenta @IdiazAyuso en un coloquio con empresarios organizado por KREAB. pic.twitter.com/U8McngujFG — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 22, 2021

Ayuso ha criticado al Gobierno central por permitir estos ataques de varias autonomías que "deterioran la imagen de España en el extranjero y ponen en riesgo la inversión extranjera". En ese sentido, la presidenta madrileña ha asegurado que "defenderá su modelo en todas las partes que sea necesario".

Por su parte, los empresarios le han trasladado su inquietud ante la falta de información y transparencia del Gobierno central en relación a los criterios de distribución de los fondos europeos, y le han mostrado igualmente su preocupación ante los intentos de atentar contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid.

"Nosotros demostramos que la única forma de mantener el estado de bienestar, el modelo de convivencia y los derechos que nos hemos dado en España es poder pagarlo. Y eso solo se consigue con un crecimiento económico que permita progresar a una clase media que aspira a ser cada vez más próspera", ha apuntado Ayuso reivindicado el modelo económico y político de la región.

El "éxito económico" de Madrid

La 'popular' ha recordado que los madrileños representan el 14% de la población española; el 17% de los afiliados a la Seguridad Social; el 20% del Producto Interior Bruto; el 50% de las grandes empresas; y el 75% de la inversión extranjera de España.

"No es posible un sistema económico próspero sin un modelo político estable, responsable y sensible con las necesidades de empresarios y ciudadanos, como no hay modelo político de éxito posible sin una economía capaz de sufragar los gastos que el estado de bienestar supone", ha indicado Ayuso.

Además, ha recordado que la Comunidad de Madrid "es referente económico nacional, y lo va a seguir siendo durante los próximos años". Porque según la mandataria, su Ejecutivo aplica fórmulas que saben que "funcionan" y no se dejan "llevar por la corrección política, el consenso ni otras recetas cuyo resultado es la dejación de funciones y la decadencia", ha concluido.