El PSOE defiende que el rescate de Plus Ultra es un "préstamo" mientras el PP contraataca: "Ninguna cortina de humo va a tapar la dimisión de Ábalos"

Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que ha dado un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este viernes, Rafael Simancas, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, ha defendido la actuación del Gobierno, que el pasado mes de marzo dio luz verde al rescate mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

"El Gobierno está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales, con máxima transparencia, con colaboración con la justicia... Se han dicho cosas que no son ciertas. Se ha dicho que son subvenciones. Y no son subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver. Se ha hablado de una empresa venezolana, y no, se trata de una empresa española. Se ha dicho que esto es una excepción, y los créditos para salvar a las empresas se están concediendo por miles en el país", ha asegurado el diputado socialista en una entrevista en RTVE.

Simancas ha afirmado que el juzgado "no ha echado nada para atrás" y que lo que ha hecho es "suspender una transferencia y pedir una aclaración para que se justifiquen las ayudas".

"La financiación no está suficientemente justificada"

Desde el Partido Popular, Antonio González Terol, vicesecretario general de la formación, consideran necesario la puesta en marcha de una comisión de investigación que ha sido rechazada y aseguran que investigarán la posible relación entre el rescate a Plus Ultra y la reciente salida de José Luis Ábalos del Gobierno.

"Nninguna cortina de humo va a tapar la dimisión de Ábalos", ha sentenciado también en una intervención en RTVE Terol, quien ha insistido que se trata de una financiación que los juzgados han dicho que "no está suficientemente justificada" para el rescate de una aerolínea que "apenas tiene vuelos".

José Luis Ábalos ya no está en el Gobierno, pero la polémica en torno al rescate de la compañía aérea Plus Ultra continúa. El hasta hace días ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad actuaba como una especie de cortafuegos, pues hacia él, como encargado de las relaciones con Latinoamérica, apuntaba la oposición cuando se hablaba del rescate a la empresa. Sin embargo, ahora los focos apuntan a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como titular de la cartera de la que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es quien aprobó la ayuda.