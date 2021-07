La consolidación de los interinos a los 10 años tendrá un impacto marginal: "Es una falacia, no responde a la realidad"

Hace cinco años, Loreto García logró una plaza de interina en el Hospital San Jorge de Huesca. Tras años encadenando contratos temporales, cubriendo bajas, cambiando constantemente de centro y de servicios, para esta enfermera de 36 años, la interinidad era, curiosamente, la mejor garantía posible de estabilidad laboral.

"No sabes si vas a estar ahí unos años o unos meses, pero te estabilizas en cuanto a vacaciones, consigues turnos establecidos anualmente y, aunque eres un trabajador temporal, te quedas en un puesto fijo hasta que se acaba la interinidad que no sabes cuando va a acabar", declara Loreto.

En su caso, como en el de otros 800.000 interinos, trabajadores que ocupan una plaza de funcionario de forma temporal, la situación se extendió más allá del límite legal, establecido en tres años. Desde entonces, en términos estrictos, la Administración está incurriendo en un fraude al no ofrecerle, al menos, la posibilidad de acceder a esa plaza de forma temporal por medio de una oposición.

"Es imposible que una persona esté 12 años o 20 años trabajando en una empresa privada y no le hagan fijo y eso es lo que está pasando en la Administración pública", señala Loreto.

Para paliar esta anomalía, el Gobierno logró sacar adelante en el Congreso el pasado miércoles un decreto que contempla la regularización de los interinos que lleven más de tres años como tal mediante un concurso-oposición que estará abierto a todo el mudo que quiera presentarse.

El hecho de que trabajadores que lleven años en su plaza en una situación de fraude tengan que aprobar una oposición para consolidar su situación despertó las críticas de las plataformas de interinos, que no se consideran representados por los sindicatos que han negociado este acuerdo.

Tras la presión ejercida por estas asociaciones, en las negociaciones previas a la votación en el Congreso, el Ejecutivo aceptó añadir una fórmula en el futuro proyecto de ley que se aprobará tras el verano, por la que se permitirá acceder a una plaza sin opositar a los que lleven más de 10 años.

De llegar a aprobarse la ley de esta forma, miles de interinos como Loreto, tendrían que competir en una oposición abierta con personas que pueden dedicar su tiempo exclusivamente a prepararse el examen mientras ellos compaginan estudios y trabajo.

"Estas condiciones que han puesto son una aberración porque es muy complicado que se cumplan esas expectativas. Se hace muy difícil compaginar nuestra vida personal con estos turnos así que imagínate para estudiar", declara Loreto.

Loreto lleva cinco años como interina en el Hospital San Jorge de Huesca. CEDIDA

"Es imposible que una persona esté 12 años o 20 años trabajando en una empresa privada y no le hagan fijo y eso es lo que está pasando en la Administración pública"

La letra pequeña del acuerdo

La oposición de los interinos a esta cláusula anunciada el miércoles, no se restringe solo a ese plazo de 10 años, sino también a la letra pequeña del acuerdo. Esos 10 años han debido ser siempre en el mismo puesto, cuando es habitual entre el personal interino rotar sus funciones a lo largo del tiempo, y, además, se exige que no haya habido en ese tiempo ninguna convocatoria de oposiciones.

Adela Zambrano, de 52 años, lleva 16 como interina en el cuerpo de bibliotecarios de Cataluña. "Yo tenía la duda, llevo más de 10 años en la misma plaza porque no me he movido de este sitio. Esto si que lo cumpliría, pero, la semana pasada, se han convocado nuestras oposiciones por primera vez después de 16 años”, declara esta interina.

Los exámenes de oposición para su plaza fueron convocados hace un año, pero el proceso quedó paralizado con la pandemia y, hace solo mes y medio, se les informó de la fecha del examen: "Me tuve que pedir todas mis vacaciones para estudiar a saco", afirma Adela. Había 15 plazas ofertadas para toda Cataluña.

El examen fue especialmente complicado, según explica Adela, que ahora teme no llegar a obtener su plaza y, además, quedar excluida de la cláusula que se negoció el miércoles en el Congreso.

"Lo que me preguntaba, cuando vi la noticia ayer, es qué pasa con los que ya nos hemos presentado", declara Adela. "Si esto sale antes del resultado de mi oposición qué pasa, me voy a la calle, nos sentimos que no sabemos lo que va a pasar".

Adela Zambrano lleva 16 como interina en el cuerpo de bibliotecarios de Cataluña. CEDIDA

"Si esto sale antes del resultado de mi oposición qué pasa, me voy a la calle, nos sentimos que no sabemos lo que va a pasar"

Una treta para renovar la plantilla

La convocatoria de oposiciones de forma inesperada y, precisamente, para plazas en las que no había habido convocatoria en décadas, ha hecho sospechar a los interinos de que sea una treta para hacer que la cláusula de los 10 años acabe teniendo un impacto absolutamente marginal.

En sus 14 años como interina en una residencia de ancianos dependiente de la Generalitat de Cataluña, Ruth Gras, de 53 años, nunca había tenido la opción de opositar a su plaza hasta este mes. "Lo que quieren es dejarnos fuera de esto", afirma Ruth. "No es que no hayamos aprobado es que no han sacado exámenes. Si nosotros, que llevamos mil años como interinos sin que hayan convocado oposición no nos podemos acoger a esta medida dime tú quién se podrá acoger".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó, en marzo de 2020, que las oposiciones abiertas fueran una solución adecuada por no sancionar el mal comportamiento de la Administración en el fallo sobre dos casos de dos interinos españoles que habían denunciado abusos.

Para esta interina, el objetivo de la Administración es claro: una renovación de su plantilla, haciendo salir a los trabajadores de más edad. "Dicen que buscan 'incentivar a la juventud', pero nosotros somos la generación perdida", declara Ruth. "Cuando éramos opositores, a nadie les dimos pena, luego entramos como temporales porque no dan otra opción y, ahora que Europa dice que lo que están haciendo es ilegal, se inventan estos planes estabilización que, en realidad, tendrían que ser unos concursos de oposición adaptados a las prácticas del trabajo para facilitar que los interinos de larga duración puedan consolidarse".

Ruth Gras lleva 14 años como interina en una residencia de ancianos dependiente de la Generalitat de Cataluña. CEDIDA

"Dicen que buscan 'incentivar a la juventud', pero nosotros somos la generación perdida. Cuando éramos opositores, a nadie les dimos pena"

"El objetivo fundamental es dividirnos"

Incluso entre los pocos interinos que podrían llegar a beneficiarse de la cláusula de los 10 años, la propuesta no ha sido acogida con ningún entusiasmo. "Es una falacia, no da respuesta absolutamente nada a nuestra realidad", declara Marta Hoyos, de 47 años y que lleva 10 como interina en la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid como valoradora de dependencia.

En teoría, Marta podría beneficiarse de esta medida, dado que nunca ha habido oposiciones para su puesto y ya llevaría el mínimo de años exigido para poder acceder al mismo sin pasar unas oposiciones, pero lo considera una jugada del Ejecutivo para dividir a los interinos. "El objetivo fundamental es dividirnos y nosotros no queremos dividirnos ni poner un límite de años, es la Administración la que ha incumplido, nosotros no hemos incumplido", declara Marta.

Las plataformas de interinos ponen ahora sus esperanzas en el proceso de introducción de enmiendas que se abre ahora en el Congreso, en el que esperan ser capaces de influir en los partidos para lograr que el futuro proyecto de ley incluya sus reivindicaciones.

"Vamos a seguir luchando por el colectivo porque somos un grupo y queremos la estabilidad para todos", afirma esta interina.

Marta Hoyos lleva 10 como interina en la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. CEDIDA

"El objetivo fundamental es dividirnos y nosotros no queremos dividirnos ni poner un límite de años, es la Administración la que ha incumplido, no nosotros""

3 preguntas a...

Cristina grúas Presidenta de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal.

¿Qué valoración hacéis desde la Coordinadora del anuncio de que los interinos que lleven más de 10 años en su plaza podrán consolidarse sin oposición?

Quieren confundir a la opinión pública con el acceso y esto no va de acceso sino de sancionar el abuso de la temporalidad, que es todo lo que sea más de tres años.

¿Hay margen para mejorar el decreto de aquí a la aprobación del proyecto de ley después de verano?

Hay que mejorarlo porque el decreto que habían aprobado no da cumplimiento a la sentencia de la Justicia Europea y nosotros mantendremos contacto con todos los partidos para que presenten enmiendas e intentar llegar a un real decreto ley que sea justo para todos los ciudadanos.

¿De qué forma se puede mejorar el decreto?

La ley tiene que sancionar el abuso a la temporalidad por parte de la Administración y la sanción que más protege a los trabajadores, muchos de ellos de edades muy avanzadas y con cargas familiares, es la fijeza.