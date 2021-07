"Si hay que endurecer las medidas, lo haremos". Así lo afirmó este martes el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, horas antes de que se volvieran a reunir los expertos para evaluar la situación epidemiológica en Andalucía, un mensaje que también lanzó hace unos días el propio presidente, Juanma Moreno, ante la escalada "preocupante" de contagios y hospitalizados en la comunidad.

Y, efectivamente, tras varias semanas en las que la desescalada andaluza se ha mantenido prácticamente invariable, con alguna relajación incluso de las medidas, las restricciones se han vuelto a endurecer, aunque fundamentalmente en lo relativo a los aforos, ya que el resto se queda en recomendaciones o tendrá que pasar por los jueces.

Una de las medidas más significativas es la vuelta al toque de queda nocturno, de 2.00 a 7.00 horas, aunque la Junta solo lo solicitará en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que superen los mil casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días. En las localidades de menos de 5.000 habitantes, los comités territoriales de alerta de Salud Pública, que se reunirán mañana, realizarán una evaluación específica. En cualquier caso, esta medida, una vez solicitada, tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este martes, solo cinco municipios andaluces, todos ellos de más de 5.000 habitantes, superaban la tasa de mil casos, por lo que, de mantenerse esas cifras el jueves, la Junta podría solicitar la limitación de la movilidad nocturna. Son Tarifa y Conil de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga) y Villanueva de Córdoba y Pozoblanco (Córdoba).

Control de clientes

Mientras, el ocio nocturno podrá mantenerse abierto y con el mismo horario actual, hasta las 2.00 horas, si bien la Junta va a solicitar a estos establecimientos un registro de entrada de los clientes para "controlar la trazabilidad de posibles contagios". Además, el aforo en estos locales se reduce en el interior al 75% en el nivel 1 y al 50% en el nivel 2. El servicio en barra no estará permitido y las mesas estarán ocupadas por un máximo de cuatro personas. En el exterior, solo se autorizará el servicio en barra en los niveles 1, 2 y 3, si bien los clientes tendrán que consumir en las mesas.

Mientras, en los bares y restaurantes solo se permitirán en el interior entre cuatro y diez personas por mesa, dependiendo del nivel de riesgo del municipio, mientras que el servicio y consumo en barra en el exterior quedará prohibido en el nivel 4.

También en las celebraciones se modifican los aforos, de forma que se reduce al 75% con un máximo de 200 personas (cuatro máximo por mesa) en el nivel 1 y un máximo de 150 personas, también con una ocupación máxima del 75%, en el nivel 2. Tampoco en este caso se permite el servicio en barra en el interior, si bien al aire libre se podrá pedir en todos los niveles, menos el cuarto, pero con obligación de consumir en las mesas.

Todas estas medidas, de obligado cumplimiento, entrarán en vigor a las 00.00 horas del jueves 22 de julio.

Recomendaciones

La Junta también ha establecido, siguiendo el criterio de los expertos, una serie de recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con una alta incidencia del virus. Entre las medidas que proponen figuran la limitación de espacios públicos, el mayor control de los botellones y el cierre de playas de 23.00 a 7.00 h en todos los niveles menos el primero, medida esta última que, en todo caso, no afectaría a la hostelería. También recomendaron los expertos que no se celebren verbenas ni romerías, y que las reuniones y fiestas privadas no sean de más de diez personas.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, destacó el "rápido ascenso de la incidencia acumulada (418,5 este martes), con especial relevancia en población joven" (1.177 entre los 15 y 30 años), resaltando igualmente la "irrupción de la nueva variante Delta en Andalucía, que conlleva una mayor capacidad de transmisión". Y, aunque las actuales coberturas de vacunación "continúan en ascenso", señaló, "no se puede descartar que el mayor número de casos pueda empezar a influir en los indicadores de presión asistencial".