Puig i Aragonès han mantingut "alguna conversa telefònica" per a celebrar una reunió "al setembre o octubre"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dilluns en declaracions als mitjans abans d'assistir a l'esmorzar de treball de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) amb el líder del PSC, Salvador Illa. Puig ha remarcat la seua intenció de "normalitzar relacions" amb Catalunya, ja que "no és raonable" que les dos comunitats no tinguen relació.

En aquest sentit, ha defès que tots dos territoris tenen interessos comuns com el finançament i el Corredor Mediterrani i ha insistit en la necessitat de diàleg "ara i sempre" pel que espera que puga mantindre aquesta reunió amb Aragonès a partir de setembre. Puig ja ha mantingut una trobada amb la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, i com té previst amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.

A més, ha insistit en la necessitat que Catalunya estiga present en l'àmbit "multilateral", i ha lamentat que Aragonès no assistisca a la Conferència de Presidents de final de mes. "No és una bona notícia que no hi vaja", ha remarcat.

"Necessitem que Catalunya participe del debat en el conjunt d'Espanya, i volem propiciar un ambient i una atmosfera favorable", ha agregat Puig, que aquest dilluns s'ha reunit amb Illa amb eixe objectiu, segons han assenyalat tots dos.